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Chute mortelle au Tessin
Un sexagénaire perd la vie à Maggia durant des travaux de nettoyage

Vendredi soir, un sexagénaire suisse est décédé après une chute en nettoyant un terrain escarpé à Maggia (TI). Malgré l'intervention de la Rega, il n'a malheureusement pas survécu.
Publié: il y a 6 minutes
La victime est décédée après une chute. (Image d'illustration)
Photo: Police tessinoise
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ATS Agence télégraphique suisse

Un sexagénaire a perdu la vie vendredi en début de soirée aux Monti Rings Zora, à Maggia (TI). Il a fait une chute en effectuant des travaux de nettoyage dans un terrain escarpé, a annoncé la police tessinoise samedi.

L'accident s'est produit peu après 18h00. La victime, âgée de 60 ans, est un Suisse domicilié dans la région. Les secouristes de la Rega n'ont pu que constater son décès.

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