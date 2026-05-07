Au menu de ce jeudi 7 mai: un scandale ébranle Fedpol, des tensions entre Ignazio Cassis et l'ambassadeur d'Italie, un animateur automobile qui risque gros, un revers sur le triage forestier en Valais, et enfin, un peu de ski.

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 7 mai. C'est parti:

1 Un commissaire de Fedpol soupçonné de liens avec la mafia

Le collaborateur de Fedpol arrêté fin avril est un commissaire de Fedpol originaire du nord-ouest de la Suisse, rapportent les titres alémaniques de Tamedia. L’homme est soupçonné d’avoir transmis des informations de service à au moins une personne liée à des structures mafieuses et au trafic organisé de drogue. Il est question de pots-de-vin dépassant largement les 100'000 francs. Au sein de Fedpol, un commissaire n’occupe pas un poste de chef enquêteur, mais une fonction subalterne. L’épouse du collaborateur de Fedpol a également été arrêtée. Elle avait auparavant travaillé, comme son mari, pour la police cantonale bâloise. On ignore encore comment le couple – qui bénéficie de la présomption d’innocence – réagit aux accusations.

2 Le ton monte entre Ignazio Cassis et l’ambassadeur italien

L’ambassadeur d’Italie à Berne, Gian Lorenzo Cornado, a réagi, dans une interview accordée à la «Neue Zürcher Zeitung», aux critiques du ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis. «Je m’exprime directement. C’est mon style», a déclaré l’ambassadeur. Il affirme toujours dire ce qu’il pense, mais surtout ce que son gouvernement lui demande de dire. La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni lui aurait demandé d’accorder une attention particulière aux factures hospitalières liées au traitement de ressortissants italiens blessés. «Et c’est exactement ce que j’ai fait», a expliqué Gian Lorenzo Cornado. Dans une interview à Ticinonews, Ignazio Cassis avait estimé que «l’interminable discussion» autour des événements de Crans-Montana était également alimentée par l’ambassadeur italien.

3 Un animateur télé risque la prison pour excès de vitesse

L'animateur d’une émission automobile allemande risque une peine de quatre ans de prison pour avoir roulé beaucoup trop vite dans le canton de Lucerne, rapporte la «Luzerner Zeitung». Le Ministère public reproche à l'homme sept excès de vitesse commis en une seule journée de juin 2021. L’accusé a notamment dépassé de 105 km/h la vitesse maximale autorisée hors localité. Selon la «Luzerner Zeitung», le prévenu reconnaît l’ensemble des faits. Il ne s’est toutefois pas présenté à l’audience devant le Tribunal pénal de Lucerne le 27 avril. Son avocat n’a pas souhaité commenter l’affaire, invoquant le secret professionnel.

4 Le Tribunal cantonal inflige un sérieux revers au Valais

Le Conseil d’Etat valaisan a vu sa décision retoquée dans l’affaire du triage forestier de Lienne-Morge, rapporte «Le Nouvelliste». Toute la procédure doit désormais être recommencée depuis le début. Le Tribunal cantonal estime que le Canton a gravement violé le droit d’être entendues des communes concernées – Ayent, Arbaz, Grimisuat et Savièse – en réclamant le remboursement de subventions forestières sans leur transmettre correctement le dossier ni le rapport final de l’Inspection des finances. L’affaire porte sur des travaux forestiers annoncés mais jamais réalisés entre 2008 et 2022. Si le préjudice direct est estimé à 215'000 francs, l’analyse cantonale évoque plus de 2 millions de subventions versées au-delà des coûts effectifs.

5 Veysonnaz rêve d’un grand retour en Coupe du monde

Plus de vingt ans après ses dernières épreuves au plus haut niveau, Veysonnaz rêve d’un retour en Coupe du monde de ski alpin. Le retrait de St. Anton (AUT) des courses féminines de vitesse prévues en 2027 a relancé les discussions, selon «Le Nouvelliste». La FIS, par l’intermédiaire de son directeur général Urs Lehmann, a sondé Swiss-Ski sur les alternatives possibles, en évoquant Veysonnaz. Si l’intérêt est réel autour de la piste de l’Ours, les délais pour 2027 semblent trop serrés en raison des lourdes exigences logistiques, sécuritaires et financières. L’horizon 2028 apparaît plus réaliste, avec même l’idée ambitieuse d’un géant nocturne. Les organisateurs se montrent confiants sur l’hébergement grâce aux capacités locales et aux nouveaux hôtels de Sion.