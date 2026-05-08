Au menu de ce vendredi 8 mai: le traçage des auteurs de violence, une entreprise qui tourne le dos à la Suisse, la plainte contre une clinique zurichoise rejetée, les déclarations chocs de l'UDC, et enfin, le programme de la Fête fédérale de la musique.

Pour terminer la semaine en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 8 mai. C'est parti:

1 Des bracelets électroniques contre les violences conjugales

La Suisse se prépare à renforcer la lutte contre les violences domestiques avec une surveillance électronique active des auteurs, 24 h/24 et en temps réel, révèlent «24 heures» et la «Tribune de Genève». Le canton de Vaud lancera un projet pilote au second semestre 2026 avec 6 à 12 bracelets. «Le but est que la peur change de camp», affirme Vassilis Venizelos, président de l’association Electronic Monitoring dont tous les cantons hormis le Tessin et le Valais sont membres, dans une interview. Aujourd’hui surtout utilisée de manière «passive», la surveillance par bracelet électronique pourrait être généralisée d’ici 2027. «Une centrale veillera en tout temps à ce que les périmètres d’interdiction soient respectés», explique le conseiller d’Etat vaudois. En cas de violation, une alerte sera déclenchée et la police pourra intervenir immédiatement. Une version «dynamique», suivant simultanément auteur et victime, est aussi prévue. Le Vert plaide aussi pour une centrale nationale publique et centralisée, comme c'est le cas en Espagne, afin d’harmoniser le dispositif dans toute la Suisse.

2 Une usine prévue en Suisse part finalement aux Etats-Unis

L’entreprise de biotechnologie Corden Pharma construira finalement sa nouvelle usine chimique aux Etats-Unis plutôt qu’à Schweizerhalle, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». L’entreprise doit annoncer prochainement l’emplacement exact de la future usine. Le directeur général, Michael Quirmbach, a laissé entendre que le protectionnisme aux Etats-Unis ne laissait guère d’autre choix à l’entreprise que de renoncer à l’expansion prévue en Suisse. «Les Etats-Unis sont clairement l’endroit que les clients privilégient actuellement», déclare Michael Quirmbach au journal. Corden Pharma prévoit d’engager «plusieurs centaines de personnes» aux Etats-Unis. La suspension du projet à Schweizerhalle avait été révélée la semaine dernière par CH Media.

3 Fin de procédure pour la clinique cardiaque de Zurich

Le Tribunal cantonal supérieur de Zurich a mis un terme à une procédure pénale visant la clinique de chirurgie cardiaque de l’hôpital universitaire de Zurich, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». Le Ministère public avait ouvert à l’été 2020 une procédure préliminaire concernant d’éventuelles infractions pénales commises par Francesco Maisano. Cette enquête faisait suite à un rapport commandé par la direction de l’hôpital après un signalement interne d’un lanceur d’alerte. La procédure a finalement été classée, tout comme une plainte déposée par l’Association des patients, le tribunal n’ayant pas accordé l’autorisation nécessaire à l’ouverture d’une procédure pénale. L’Association des patients reprochait à Francesco Maisano et à son équipe des violations du devoir de diligence.

4 L’UDC ouvre la porte à une retraite plus tardive

Un relèvement de l’âge de la retraite pourrait constituer une mesure envisageable si l’initiative «Non à une Suisse à 10 millions d’habitants» était acceptée. Domenik Ledergerber, président de l’UDC du canton de Zurich et membre du comité d’initiative, l’a déclaré devant la Commission des institutions politiques du Conseil national, rapporte Blick. Les membres de la commission auraient interrogé les initiants sur la manière de faire face au vieillissement de la population sans immigration. «Travailler plus longtemps est un scénario réaliste», répond le politicien UDC. Selon lui, le vieillissement démographique rend de toute façon nécessaire un âge de la retraite plus élevé, indépendamment de l’initiative. Jusqu’à présent, l’UDC avait évité d’établir un lien entre cette initiative et l’âge de la retraite, relève Blick.

5 Bienne s’apprête à accueillir 25’000 musiciens

Le comité d'organisation de la Fête fédérale de musique qui se déroulera du 14 au 17 mai à Bienne donnera vendredi davantage de détails sur cette manifestation. Sa présidente Nadja Günthör fera le point sur le déroulement de la fête et sur la sécurité. La maire de Bienne Glenda Gonzalez Bassi soulignera elle l'importance de cet événement pour la ville. Plus de 500 sociétés de musique et 25'000 musiciens seront présents pour cette fête des fanfares et des harmonies. Plus de 100'000 mélomanes sont attendus à Bienne pendant le week-end de l'Ascension.