La frontière entre la Suisse et l'Allemagne a été redessinée sur le pont reliant Stein (AG) à Bad Säckingen. Résultat, l'Allemagne commence désormais 8,2 mètres plus tôt. Ce nouveau tracé est basé sur la ligne médiane du Rhin.

Sur ce pont, la frontière suisse recule de 8,2 mètres face à l'Allemagne

Sur ce pont, la frontière suisse recule de 8,2 mètres face à l'Allemagne

Sven Altermatt

La frontière entre la Suisse et l'Allemagne est riche en curiosités. Parmi les exemples les plus connus figure l'enclave allemande de Büsingen, entièrement entourée par le canton de Schaffhouse. Autre singularité: dans le lac de Constance, le tracé exact de la frontière entre les deux pays n'a toujours pas été définitivement arrêté.

Une nouvelle particularité s'ajoute désormais à cette liste. Sur le célèbre pont en bois qui relie Stein (AG) à la ville allemande de Bad Säckingen, en traversant le Rhin, la frontière a été déplacée. Résultat: l'Allemagne commence désormais 8,2 mètres plus tôt qu'auparavant.

Le tracé de la frontière a été modifié

Non, l'Allemagne ne s'est évidemment pas agrandie du jour au lendemain, même si les promeneurs pourraient en avoir l'impression. Sur le pont, une nouvelle ligne blanche matérialise désormais le tracé de la frontière, légèrement déplacé par rapport à l'ancien.

Comme l'a rapporté le «Badische Zeitung», cette modification résulte d'une redéfinition officielle de la frontière entre l'Allemagne et la Suisse. Jusqu'à présent, celle-ci suivait à cet endroit le «talweg» du Rhin, c'est-à-dire le point le plus profond du fleuve. Or, ce point peut se déplacer au fil du temps sous l'effet du courant. Les autorités ont donc choisi de fixer la frontière sur la ligne médiane du Rhin, déterminée à partir de relevés précis.

Cette modification entraîne une conséquence inattendue. Selon le «Badische Zeitung», la petite île de Fridolin, située sur le Rhin, se trouve désormais entièrement en territoire allemand. Sur le pont, un panneau indiquant «République fédérale d'Allemagne» complète la nouvelle ligne blanche qui marque le passage de la frontière.

Le quotidien régional relève toutefois une dernière particularité: la ligne blanche ne correspond pas exactement au tracé officiel de la frontière. Pour des raisons pratiques, elle a été peinte le long du bord d'une planche en bois, tandis que les repères officiels se situent quelques centimètres plus loin.

Des liens étroits avec la Suisse

Bad Säckingen, habituellement peu présente dans l'actualité allemande, fait actuellement parler d'elle pour une tout autre raison. Et celle-ci pourrait aussi intéresser les Suisses. Originaire de cette ville frontalière, le chrétien-démocrate Thorsten Frei vient de prendre la présidence du groupe parlementaire de l'Union au Bundestag. Proche du chancelier Friedrich Merz, il est également considéré comme un bon connaisseur de la Suisse.

Le lien entre Thorsten Frei et sa ville natale est d'ailleurs régulièrement rappelé par les médias allemands. Le magazine «Der Spiegel» l'a ainsi récemment décrit comme un «juriste sympathique originaire de Bad Säckingen, en Bade».

Le nouveau président du groupe parlementaire entretient par ailleurs des contacts étroits avec la Suisse. Alors qu'il était encore ministre de la Chancellerie dans le gouvernement de Friedrich Merz, il a rencontré le chancelier de la Confédération Viktor Rossi ainsi que l'ambassadrice de Suisse à Berlin, Livia Leu. A cette occasion, il avait mis en avant «les nombreux points communs» entre les deux pays.