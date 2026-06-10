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A la frontière allemande
Un Suisse demande son chemin à des policiers… ils le mettent en prison

Un homme voulait simplement rentrer en Suisse. Mais à la frontière, tout ne s'est pas passé comme prévu: il a été arrêté.
Publié: 20:38 heures
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La police fédérale allemande a arrêté un Suisse ce lundi. (Image prétexte)
Photo: STEFAN BOHRER
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Alexander Terwey

Un incident insolite s'est produit lundi soir à la frontière entre l'Allemagne et la Suisse. Un Suisse de 42 ans, qui souhaitait simplement rentrer chez lui, s'est arrêté pour demander son chemin à des policiers fédéraux allemands. Selon la police de Weil am Rhein, il a été interpellé.

Mais pourquoi une telle punition? Après lui avoir indiqué son chemin, les agents de la police fédérale ont vérifié son identité. Ils ont alors constaté qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre.

Plusieurs semaines de prison

En effet, l'homme avait été condamné l'année dernière par un tribunal allemand à une amende de 1800 euros (soit environ 1660 francs) pour vol à main armée. Mais il n'a jamais payé cette amende. Et c'est là que le bât blesse.

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Ce Suisse n'a pas pu régler son amende lundi soir non plus. Les policiers l'ont alors arrêté et conduit au centre de détention le plus proche. Selon l'Inspection générale de la police fédérale, il purge actuellement une peine de plusieurs semaines de prison.

Fin mai, la police fédérale allemande a arrêté en Allemagne un ressortissant suisse. Un mandat d'arrêt international, émis par les autorités suisses, visait cet homme de 31 ans. Il a été interpellé par des agents de la police fédérale peu après son arrivée à l'aéroport de Munich.

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