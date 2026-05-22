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Trafic insolite
Un homme arrêté par les douaniers pour import illégal de... 2 tonnes de frites

Près de deux tonnes de frites non déclarées ont été saisies à Flüh (SO). La marchandise était transportée dans une camionnette surchargée de 670 kg.
Publié: 10:46 heures
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Dernière mise à jour: 10:47 heures
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Un homme a surchargé une camionnette avec plein de frites. (Image d'llustration)
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

Les douaniers suisses ont mis la main sur près de deux tonnes de pommes frites non déclarées et non réfrigérées dans le village frontalier de Flüh (SO). La marchandise avait été importée illégalement de la France voisine dans une camionnette surchargée.

Le véhicule non réfrigérant, immatriculé en Suisse, était conduit par un Irakien âgé de 30 ans qui a été dénoncé à la justice en raison d'une surcharge de sa camionnette de 670 kg. À bord, les douaniers ont trouvé des cartons remplis de 1860 kg de frites, au total.

L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a ouvert une procédure pénale et saisi la marchandise ainsi que le véhicule.

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