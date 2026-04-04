Les douaniers de Bühl ont intercepté un homme transportant 900 paquets de cartes Pokémon non déclarées. Un Suisse de 33 ans voulait importer ce butin de 6355 francs en Allemagne à des fins commerciales.

Un Suisse transportant 900 paquets de cartes Pokémon interpelé à la douane

Un Suisse transportant 900 paquets de cartes Pokémon interpelé à la douane

Daniel Macher

Une tentative de contrebande inhabituelle a mobilisé le bureau de douane de Singen (D) la semaine dernière. Au poste frontière de Bühl, ils ont découvert près de 900 paquets de cartes à collectionner Pokémon qui devaient passer la frontière vers l'Allemagne sans être déclarées.

Les boîtes de collection, d'une valeur d'environ 6900 euros (près de 6355 francs), étaient rangées dans plusieurs caisses et cartons dans le coffre d'un véhicule. Le conducteur, âgé de 33 ans et originaire du canton de Schwytz, avait auparavant déclaré ne pas transporter de marchandises soumises à déclaration. Lors du contrôle, il s'est toutefois avéré qu'il comptait vendre les cartes à des collectionneurs en Allemagne.

Une contrebande peu ordinaire

«Les cartes Pokémon ne sont pas des marchandises de contrebande courantes, même pour les unités de contrôle des douanes», explique Sonja Müller, porte-parole du bureau de douane principal de Singen. Elle souligne: «Les envois commerciaux de marchandises doivent en principe être déclarés à la douane. De tels dédouanements ne sont possibles qu'à certains postes de douane. Le poste frontière de Bühl est exclusivement ouvert au trafic touristique privé, les marchandises commerciales ne peuvent pas y être dédouanées».

Une procédure pénale fiscale a été engagée contre l'homme de 33 ans. Après s'être acquitté des droits d'importation d'un montant de plus de 1500 euros (près de 1380 francs), il a pu poursuivre son voyage avec les cartes Pokémon. L'affaire a été transmise au service compétent en matière de pénalités et d'amendes du bureau de douane principal de Karlsruhe pour la suite du traitement.