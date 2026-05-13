L'homme de 43 ans accusé d'avoir tué son épouse et d'avoir réduit son cadavre en morceaux en février 2024 à Binningen (BL) écope d'une peine de prison à perpétuité. La Cour pénale de Bâle-Campagne l'a reconnu coupable d'assassinat et d'atteinte à la paix des morts.
La légitime défense plaidée
Dans son jugement rendu mercredi matin, le tribunal a largement suivi le réquisitoire de la procureure qui avait dénoncé, lors du procès, la semaine dernière, «l’un des cas de féminicide les plus cruels et les plus bouleversants de Suisse». Le père de famille suisse a étranglé son épouse dans leur maison, a découpé son cadavre et en a réduit une partie en purée afin de le dissoudre dans de l'acide.
La défense avait plaidé l'excès de légitime défense et l'atteinte à la paix des morts. Elle estimait que la victime âgée de 38 ans - une ancienne candidate à l'élection de Miss Suisse - avait attaqué le prévenu avec un couteau. Elle avait demandé que la peine n'excède pas un à trois ans de prison.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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