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Assassinat et atteinte à la paix des morts
Prison à perpétuité pour l'auteur du féminicide de Binningen, à Bâle

L’homme accusé d’avoir tué et démembré son épouse à Binningen (BL) en 2024 a été condamné à la prison à perpétuité. La justice bâloise a retenu l’assassinat, rejetant la thèse de la légitime défense.
Publié: il y a 8 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
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Photo: keystone-sda.ch

L'homme de 43 ans accusé d'avoir tué son épouse et d'avoir réduit son cadavre en morceaux en février 2024 à Binningen (BL) écope d'une peine de prison à perpétuité. La Cour pénale de Bâle-Campagne l'a reconnu coupable d'assassinat et d'atteinte à la paix des morts.

La légitime défense plaidée

Dans son jugement rendu mercredi matin, le tribunal a largement suivi le réquisitoire de la procureure qui avait dénoncé, lors du procès, la semaine dernière, «l’un des cas de féminicide les plus cruels et les plus bouleversants de Suisse». Le père de famille suisse a étranglé son épouse dans leur maison, a découpé son cadavre et en a réduit une partie en purée afin de le dissoudre dans de l'acide.

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La défense avait plaidé l'excès de légitime défense et l'atteinte à la paix des morts. Elle estimait que la victime âgée de 38 ans - une ancienne candidate à l'élection de Miss Suisse - avait attaqué le prévenu avec un couteau. Elle avait demandé que la peine n'excède pas un à trois ans de prison.

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