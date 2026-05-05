Féminicide à Bâle: perpétuité requise contre le mari

La procureure a requis la prison à perpétuité à l'encontre du quadragénaire jugé depuis lundi au tribunal pénal de Bâle-Campagne à Muttenz pour assassinat et atteinte à la paix des morts. L'homme est accusé d'avoir tué en 2024 son épouse et d'avoir démembré le cadavre.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
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Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
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022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
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0840 11 01 10
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Non—stop
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savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
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032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
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Lundi à Mercredi 14h-16h
La procureure demande aussi une thérapie ambulatoire. Elle a rejeté mardi les arguments de légitime défense de l'accusé et l'hypothèse selon laquelle la victime l'aurait attaqué avec un couteau. L'expertise médico-légale a établi qu'il avait étranglé sa femme dans la maison à Binningen (BL).
Un cas cruel
Il s'agit «de l’un des cas de féminicide les plus cruels et les plus bouleversants de Suisse», a déclaré la procureure, évoquant des motivations «d’un égoïsme flagrant». Le traumatisme psychologique des deux enfants constitue un autre facteur aggravant, a-t-elle dit.
L'accusation a estimé que le mari, aujourd'hui âgé de 43 ans, a agi de manière planifiée et a voulu détruire méthodiquement les traces. Il avait notamment commandé en 2022 un mixeur professionnel et stockait des litres d’eau de Javel.