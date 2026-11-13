L’Union syndicale suisse veut lancer une initiative pour garantir au moins 5000 francs par mois à plein temps aux personnes ayant achevé un apprentissage, ainsi que huit semaines de vacances aux apprentis.

L’USS exige un salaire minimum de 5000 francs après l’apprentissage

L’USS exige un salaire minimum de 5000 francs après l’apprentissage

ATS Agence télégraphique suisse

Toute personne ayant achevé un apprentissage en Suisse devrait percevoir un salaire minimum de 5000 francs pour un emploi à plein temps. C'est l'objectif d'une initiative populaire que l'Union syndicale suisse (USS) entend lancer.

Vendredi, lors d'un congrès à Berne, les délégués de l'USS ont approuvé le projet d'initiative à une large majorité. Ils ont chargé la direction de l'USS d'en poursuivre l'élaboration, a annoncé le syndicat vendredi.

Pour l'USS, toute personne ayant terminé un apprentissage doit pouvoir vivre de son salaire. Or près de trois personnes actives sur dix, titulaires d'un diplôme d'apprentissage, gagnent aujourd'hui moins de 5000 francs par mois.

Les femmes sont particulièrement touchées. Le projet d’initiative prévoit également que les apprentis bénéficient de huit semaines de vacances par année. Ils auront ainsi suffisamment de temps pour se reposer malgré les exigences de leur formation en entreprise et à l’école professionnelle.