Salaire minimum à 5000 francs? Voici les métiers gagnants

Selon l'Union syndicale suisse (USS), 28% des personnes actives gagnent moins de 5000 francs. Les syndicats réclament désormais un salaire minimum. Tour d'horizon des professions qui en profiteraient.

En bref L’USS demande 5000 francs au moins après apprentissage, alors que 28% des actifs gagnent moins et que le salaire médian atteignait 7024 francs en 2024

La vente, l’hôtellerie-restauration, la logistique, certains métiers du bâtiment et la santé des jeunes diplômés seraient les principaux secteurs concernés

Les bas salaires touchent surtout les moins de 25 ans et des métiers féminisés, avec 88% des esthéticiennes et coiffeuses sous 5000 francs

Janic Urech

Toute personne ayant achevé un apprentissage devrait gagner au moins 5000 francs. C’est la revendication phare portée par les syndicats. Une étude de l'Union syndicale suisse (USS) révèle que 28% des personnes actives perçoivent une rémunération inférieure à ce plancher réclamé. Blick passe au crible les branches professionnelles qui tireraient directement profit d'une telle mesure.

Le salaire médian s'élève à 7024 francs

En 2024, année de référence des données utilisées, le salaire médian suisse pointait à 7024 francs bruts par mois. Autrement dit: très exactement la moitié des travailleurs gagne davantage et l'autre moitié moins. Ce salaire médian masque toutefois de violentes disparités. Chez les hommes, il dépasse de 8,4% celui des femmes. La géographie creuse aussi les écarts. Au Tessin, le revenu médian accuse un retard de plus de 1500 francs par rapport à Zurich.

Dans l’industrie pharmaceutique et les établissements bancaires, la valeur médiane franchit allègrement les 10'000 francs, pour culminer à plus de 14'000 francs dans le secteur du tabac. A l'opposé du spectre, l’hôtellerie-restauration végète sous la barre des 5000 francs, tandis que le commerce de détail parvient tout juste à surnager au-dessus de ce niveau.

Dans la vente

C'est dans les commerces que l'instauration d'un salaire minimum déclencherait le séisme le plus spectaculaire. Qu’il s’agisse des grandes surfaces, des boutiques de prêt-à-porter ou des librairies, une large partie des employés de vente ne touche pas 5000 francs. La situation s'avère particulièrement critique dans les boulangeries: neuf vendeuses sur dix y émargent actuellement sous ce seuil.

Dans la restauration

Dans l'hôtellerie et la restauration, les salariés bénéficient du salaire minimum. Les cuisiniers comme le personnel de salle gagnent pour la plupart moins de 5000 francs au sortir de leur formation duale.

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Les employés de service touchent en moyenne 4380 francs, et les cuisiniers ne reçoivent guère mieux. Un plancher légal bousculerait donc la quasi-totalité des établissements. Les pourboires n'apparaissent pas dans ces statistiques: selon l'USS, ces extras ne changent pas la donne dans la vaste majorité des cas.

Dans le système de santé

Le niveau des rémunérations dans le domaine de la santé alimente régulièrement les débats politiques. Ce sont tout d'abord les jeunes actifs du secteur sanitaire et médico-social qui profiteraient d'une revalorisation automatique.

Beaucoup finissent d'ailleurs par claquer la porte de la profession quelques années après leur CFC. Les soignants qui demeurent dans le métier après 35 ans dépassent généralement le cap des 5000 francs.

Dans la Logistique et la construction

La branche logistique figure elle aussi en bonne place parmi les métiers sous-rémunérés. Magasiniers, chauffeurs de poids lourds, livreurs, facteurs ou encore mécaniciens automobiles gagnent très souvent moins de 5000 francs. Une précarité similaire frappe plusieurs métiers du bâtiment, à l'instar des paysagistes, des charpentiers ou des monteurs d'échafaudages.

Dans les métiers à forte proportion de femmes

A l'exception de la construction et de la logistique, les professions à bas salaires sont majoritairement féminisées. Les femmes sont notamment majoritaires dans la vente, le secteur de la santé et les crèches.

La situation s'avère dramatique pour les esthéticiennes et les coiffeuses: non seulement 88% d'entre elles touchent moins de 5000 francs, mais leur salaire moyen stagne même sous les 4000 francs par mois selon l'USS.

Le rôle de l'âge

La tranche des moins de 25 ans demeure la plus exposée aux bas salaires. Selon les secteurs, la trajectoire s'améliore nettement au fil de la carrière. Un facteur de plus de 45 ans émargeant à moins de 5000 francs relève ainsi de l'exception.

Mais dans d'autres filières, le rattrapage n'a jamais lieu. Derrière le comptoir d'une boulangerie, même après 56 ans, seule une employée sur huit atteint les 5000 francs mensuels. Pour ces dernières, un salaire plancher constituerait une bouffée d'air frais jusqu'à la retraite.