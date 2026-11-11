Pierre-Yves Maillard dégaine une nouvelle initiative sur les salaires!

Le président de l'Union syndicale suisse Pierre-Yves Maillard réclame une offensive salariale. Toute personne ayant achevé une formation professionnelle devrait gagner au moins 5000 francs par mois. L'USS prévoit à cet effet une nouvelle initiative populaire.

En bref Toute personne ayant achevé une formation professionnelle devrait gagner au moins 5000 francs par mois

L'Union syndicale suisse prévoit une nouvelle initiative populaire

28% des professionnels gagnent moins de 5000 francs pour un emploi à plein temps

Ruedi Studer

«Un apprentissage doit redevenir rentable et la fiche de paie doit suffire pour vivre dignement. Or c'est de moins en moins le cas!», alerte auprès de Blick le président de l'Union syndicale suisse (USS) le socialiste vaudois Pierre-Yves Maillard. Les rémunérations réelles des salariés titulaires d'un CFC ont fondu ces dernières années sous les coups de boutoir de l'inflation, déplore le responsable syndical. «Cela ne peut plus durer. L'heure d'une véritable offensive salariale a sonné.»

A la tête de la faîtière syndicale, Pierre-Yves Maillard entend porter le fer bien au-delà des rondes de négociations annuelles: il dégainera l'arme de l'initiative populaire. «A l'avenir, un plancher salarial de 5000 francs devra s'imposer pour toute personne ayant achevé une formation professionnelle», martèle-t-il. Dès que le congrès de l'USS aura donné son feu vert en fin de semaine, la rédaction du texte sera lancée. Le coup d'envoi de la récolte de signatures interviendra dès l'an prochain.

28% gagnent moins de 5000 francs

Pour Pierre-Yves Maillard, s'attaquer au dossier des bas salaires relevait de l'urgence absolue. «Le patronat vante l'apprentissage comme la voie royale, mais se montre d'une pingrerie crasse sur les salaires», fustige-t-il.

Les calculs de l'USS étayent ce constat: calculé sur la base d'un temps plein de 40 heures avec 13e salaire, 28% des actifs qualifiés perçoivent moins de 5000 francs par mois. Pire, 15% d'entre eux ne franchissent même pas la barre des 4500 francs. Les femmes paient le plus lourd tribut: une salariée sur trois émarge sous les 5000 francs, et près d'une sur cinq touche moins de 4500 francs.

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«De tels montants ne permettent pas de faire vivre une famille en Suisse, dénonce Pierre-Yves Maillard. Beaucoup flirtent simplement avec le minimum vital.» Une fois de plus, les femmes sont particulièrement touchées, déplore-t-il. Il s'agit souvent de professions dans lesquelles travaillent beaucoup de femmes et où les employés formés gagnent peu: «Ces bas salaires pullulent dans la vente, la coiffure, l'hôtellerie-restauration ou le réseau des crèches.» Les professions à forte présence masculine ne sont pas épargnées pour autant, à l'image des garagistes ou des chauffeurs de poids lourd.

«Stopper l'appauvrissement»

Le blocage de la progression salariale indigne le conseiller aux Etats vaudois. Corrigé de l'inflation, le salaire médian des salariés détenteurs d'un diplôme professionnel a décroché de 2,1% depuis 2016. «Il est inadmissible qu'un professionnel qualifié perde chaque année en pouvoir d'achat. Il faut stopper net cette paupérisation, assène-t-il, soulignant que les très hauts salaires s'envolent dans le même temps. Le fossé entre les personnes formées par la voie de l'apprentissage et les diplômés universitaires ne cesse de s'élargir.»

Selon les données de l'USS, un travailleur qualifié débute à 4571 francs bruts mensuels pour plafonner en moyenne à 6289 francs en fin de carrière. A l'opposé, les universitaires démarrent à 6189 francs pour atteindre 10'438 francs au sommet de leur parcours. «L'expérience est insuffisamment valorisée chez les professionnels, tranche Pierre-Yves Maillard. Un salaire minimum contraignant aura l'effet de rehausser toute la grille pour les collaborateurs de longue date.»

Le président de l'USS parie sur un raz-de-marée populaire en faveur de ce seuil à 5000 francs: «L'érosion du pouvoir d'achat fait suffoquer les ménages. L'économie engrange des bénéfices records, mais les salariés n'en voient pas la couleur dans leur porte-monnaie. Cette injustice doit cesser.»

Un sondage représentatif de l'institut Feldlabor commandé par l'USS lui donne déjà raison: 66% de la population soutient une intervention de l'Etat pour fixer ce seuil, contre seulement 25% d'opposants. L'adhésion transcende largement les clivages partisans: si l'alliance rose-verte plébiscite l'idée à 81%, les sympathisants du Centre (71%) et la base de l'UDC (62%) y souscrivent massivement. Même chez les électeurs PLR, les partisans (49%) dominent largement les réfractaires (36%).

Huit semaines de vacances

L'Union syndicale suisse ne limite pas son combat aux salaires des qualifiés: elle réclame parallèlement huit semaines de vacances par an pour les apprentis. Une pétition munie de 176'000 paraphes a été déposée en ce sens. L'opportunité de doubler cette demande par une seconde initiative populaire est actuellement à l'étude. «La pression exercée sur les apprentis a explosé, justifie Pierre-Yves Maillard. Ces jeunes ont besoin de vacances supplémentaires pour souffler et préparer sereinement leurs examens.»

Le parlementaire socialiste fustige la fin de non-recevoir opposée par la commission du Conseil des Etats, réfractaire à l'octroi d'un simple passage à 6 semaines. «La formation professionnelle doit être revalorisée, conclut-il en renvoyant le patronat à ses contradictions. Les employeurs réclament des spécialistes et soulignent l'importance de la formation professionnelle pour notre pays, mais ils s'opposent aux améliorations. Pour accroître la valeur de la formation professionnelle, ils doivent maintenant joindre les actes à la parole.»