Toute personne ayant achevé un apprentissage professionnel devrait gagner au moins 5000 francs par mois. C'est ce que demande l'Union syndicale suisse. Cette revendication passe mal auprès des employeurs.

En bref Toute personne ayant achevé un apprentissage professionnel devrait gagner au moins 5000 francs par mois, réclame l'Union syndicale suisse

Les associations économiques rejettent cette revendication et mettent en garde contre ses conséquences négatives pour la formation professionnelle

Les différences entre les secteurs, les professions et les régions doivent pouvoir être prises en compte dans la fixation des salaires

Ruedi Studer

L’Union syndicale suisse (USS) prépare une offensive sur les salaires. Elle revendique que toute personne ayant terminé un apprentissage gagne au moins 5000 francs par mois. Si le congrès de l’USS donne son feu vert, une initiative populaire en ce sens sera lancée l’an prochain.

«L’apprentissage doit redevenir payant, et le salaire doit permettre de vivre», déclare sans détour à Blick le président de l’USS, Pierre-Yves Maillard. Il s’en prend ensuite aux employeurs: «Ils vantent l’apprentissage comme la voie royale, mais ils lésinent sur les salaires.» Selon lui, l’économie engrange des bénéfices, mais les travailleurs n’en voient pas la couleur à la fin du mois. «Cela doit changer.»

Le patron de l’USAM monte au front

5000 francs imposés par l’Etat à tous les titulaires d’un apprentissage? Les milieux économiques s’insurgent. «Avec des exigences aussi extrêmes, les syndicats nuisent à la formation professionnelle», s’agace Fabio Regazzi, président de l’Union suisse des arts et métiers (USAM). «Toute réglementation supplémentaire renchérit inutilement la formation.» Il avertit que les entreprises pourraient finir par proposer moins de place d’apprentissage: «C’est toute la place économique qui s’en trouverait affaiblie.»

Ce qui le dérange surtout, c’est que les syndicats veulent imposer une solution uniforme à toute la Suisse. «C’est la mauvaise voie, estime-t-il. Il faut une marge de manœuvre pour tenir compte des différences entre les branches et les régions.»

C’est aussi à cela que sert le partenariat social, rappelle Fabio Regazzi. Or, selon lui, les syndicats l’affaiblissent de plus en plus. «Nous négocions ensemble des compromis, puis les syndicats tentent d’imposer leurs exigences extrêmes par la petite porte. Cela nuit au partenariat social.»

Le patronat ne veut pas d’un carcan

«Nous n’avons rien contre de bons salaires, mais nous refusons un salaire minimum imposé par l’Etat», affirme Nicole Meier, de l’Union patronale suisse. Plutôt qu’une règle rigide et uniforme, elle plaide pour des solutions propres à chaque branche. «La fixation des salaires relève de la responsabilité des entreprises, des branches et des partenaires sociaux», souligne-t-elle, car les structures et les besoins varient fortement. «Exiger un salaire minimum légal de 5000 francs dès la fin de l’apprentissage, c’est prendre le problème par le mauvais bout.»

Responsable du département Formation à l’Union patronale suisse, Nicole Meier regarde le système dans son ensemble. «La formation professionnelle est une voie essentielle. Nous devons la renforcer, plutôt que de renchérir la formation et l’entrée dans la vie professionnelle.» Selon elle, un salaire minimum étatique pourrait devenir un obstacle supplémentaire, précisément pour ceux qui doivent encore faire leurs premiers pas sur le marché du travail. «La formation continue, l’expérience et les responsabilités doivent aussi se refléter dans le salaire.»

Statistiques à l’appui, elle relève que la part des personnes gagnant moins de 5000 francs par mois recule nettement chez les actifs de plus de 30 ans. «Cela montre que l’expérience professionnelle est bel et bien valorisée sur le marché du travail. Et de conclure: Nous misons sur le développement et la promotion, avec les partenaires sociaux. Les travailleurs aussi en profitent.»

Pas question non plus de huit semaines de vacances

L’Union patronale suisse rejette aussi la revendication de huit semaines de vacances pour toutes les personnes en apprentissage. «Là encore, il faut tenir compte des besoins et des moyens de chaque branche», estime Nicole Meier. Elle relève que certaines branches et entreprises accordent déjà, de leur propre initiative, davantage que le minimum légal de cinq semaines.

«L’apprentissage offre une vraie chance aux jeunes, y compris à ceux qui partent avec des conditions difficiles, souligne-t-elle. Le fait que le chômage des jeunes reste relativement bas en Suisse est aussi l’une des forces de notre système de formation professionnelle.»