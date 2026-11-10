A la tête de plusieurs établissements prisés de Genève, un entrepreneur est visé par une dénonciation pénale du SIT, sur fond de salaires impayés et de soupçons d'une éventuelle faillite frauduleuse. L'entrepreneur conteste les accusations.

Salaires impayés et dettes: un restaurateur du luxe genevois dans la tourmente

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En bref Le syndicat SIT a déposé une dénonciation pénale contre un entrepreneur à la tête de plusieurs établissements prisés de Genève.

Deux anciens employés réclament encore quelque 20’000 francs, malgré un jugement des Prud'hommes favorable en 2025.

Selon le SIT, la société de l'entrepreneur fait l'objet de près d'un million de francs de créances réclamées. Le syndicat redoute une éventuelle faillite frauduleuse.

Des accusations que conteste fermement l'entrepreneur.

Solène Monney Journaliste Blick

D'un côté, des établissements haut de gamme au cœur de Genève. De l'autre, d'anciens employés qui réclament des salaires depuis plusieurs années. Au centre de l'affaire: un «serial entrepreneur» visé par une dénonciation pénale du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT).

Déposée lundi 9 novembre auprès du Ministère public genevois, celle-ci fait état de «soupçons quant à une éventuelle faillite frauduleuse». En toile de fond: des salaires impayés selon le syndicat malgré un jugement des Prud'hommes en 2025, une situation financière préoccupante et la création de nouvelles sociétés qui soulève des interrogations. Contacté, l'entrepreneur conteste les accusations.

Des milliers de francs toujours réclamés

L'affaire remonte à septembre 2023. Trois employés se tournent vers le SIT pour dénoncer des salaires et heures supplémentaires impayés, une lettre de licenciement antidatée ou encore des rémunérations non versées pendant des arrêts maladie.

Malgré plusieurs tentatives de dialogue, aucun accord n'aurait été trouvé. «On aurait pu régler l'affaire à l'époque [...] et ça aurait pu en rester là», regrette Julien Repond, représentant du SIT, interrogé par Blick. Le litige finit devant le Tribunal des Prud'hommes. Selon le syndicat, l'entreprise ne se présente ni à la conciliation ni à l'audience. En février 2025, le tribunal donne raison aux salariés, en l'absence de la partie employeuse.

Plus d'un an et demi après, deux des trois employés attendraient toujours leur argent. Le troisième aurait finalement été payé, l'entreprise n'ayant pas fait opposition à son commandement de payer dans les délais. Les deux autres réclament encore environ 20’000 francs. «Ne pas dialoguer, ne pas venir au tribunal, ne pas respecter les jugements, ne pas payer ses créanciers... C'est quoi ce cirque, franchement?», s'agace Julien Repond.

Près d'un million de francs de créances?

En examinant la solvabilité de la société, le SIT affirme avoir découvert une situation financière «catastrophique». Selon un extrait de l'Office cantonal des poursuites cité par le syndicat, l'entreprise ferait l'objet de 680’000 francs de poursuites et de 255’000 francs d'actes de défaut de biens, soit près de 935’000 francs de créances réclamées.

Parmi les montants évoqués figurent plus de 120’000 francs de cotisations AVS et LPP impayées selon le SIT, ainsi que plus de 150’000 francs réclamés par la Confédération et plus de 185’000 francs par le canton de Genève.

«On parle de l'argent des travailleurs et des travailleuses qui est retenu chaque mois sur leur salaire», s'indigne Julien Repond, tout en précisant que le syndicat n'a pas accès à la comptabilité de l'entreprise pour déterminer la part exacte des retenues salariales concernées. Une commination de faillite aurait également été prononcée en novembre 2025 dans le cadre de poursuites fiscales. Le SIT affirme ignorer les suites données à cette procédure.

De nouvelles sociétés qui éveillent les soupçons

Autre source d'inquiétude: plusieurs sociétés auraient été créées en 2024 sous l'administration de l'entrepreneur. Selon le SIT, certaines sont domiciliées aux adresses d'enseignes auparavant exploitées par la société dénoncée. Le syndicat craint que des activités ou des actifs aient été transférés vers ces nouvelles structures, laissant les dettes dans l'ancienne société. Une hypothèse qui n'est pas établie. Le SIT rappelle également la faillite, en avril 2026, d'une autre entreprise liée à l'entrepreneur.

Face à ces éléments, il annonce avoir saisi le Ministère public genevois et demandé le séquestre des actifs des sociétés concernées. Contacté par Blick, l'entrepreneur indique que les informations du SIT sont «fermement contestées». Il estime que de nombreux éléments sont «inexacts» ou présentés «de manière biaisée», sans préciser lesquels. «Toutes les mesures utiles seront entreprises afin de sauvegarder les intérêts des personnes et sociétés mentionnées», affirme-t-il.

«C'est le contribuable qui va payer»

Le syndicat redoute également les conséquences d'une éventuelle faillite pour les finances publiques. Certaines créances fiscales pourraient devenir irrécouvrables, tandis que des cotisations sociales impayées pourraient, sous conditions, être prises en charge par les institutions compétentes. «Si on va vers une faillite, qui va se retrouver à payer tout ça? C'est le contribuable, ce sont les travailleuses et travailleurs», alerte Julien Repond.

Pour le SIT, cette affaire illustre des dysfonctionnements plus larges dans la restauration. Il appelle le Ministère public à intervenir rapidement et réclame une action plus précoce des autorités pour éviter que les dettes ne s'accumulent. «On aimerait que l'Etat joue un rôle plus décisif et plus précoce», insiste le représentant syndical.