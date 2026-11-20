Suite à un contrôle réalisé dans le canton de Genève, la marque Lush a été contrainte de rappeler son beurre corporel «Lime Bounty», en raison d'une teneur trop élevée en furocoumarines. Cette substance végétale secondaire naturelle peut rendre la peau plus vulnérable aux rayons UV.

Lush rappelle l'un de ses produits… et le visage de son fabricant est affiché dessus

Lush rappelle l'un de ses produits… et le visage de son fabricant est affiché dessus

En bref Après un contrôle à Genève, Lush rappelle un lot de beurre corporel «Lime Bounty» dont certains pots dépassent la limite suisse de 1 mg/kg de furocoumarines.

Issues notamment des huiles essentielles de citron vert et de pamplemousse, ces substances peuvent rendre la peau plus sensible aux UV lorsque le produit n’est pas rincé.

Les pots de 100 et 225 g du lot B01, fabriqué par Matt le 3 juillet 2026, doivent être rapportés en boutique Lush en Suisse pour remboursement ou échange.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le jeudi 19 novembre, la marque de cosmétiques Lush a été contrainte de rappeler un lot entier du beurre corporel «Lime Bounty», parfumé à la limette et à la noix de coco, en raison d'une teneur trop élevée en furocoumarines. Un contrôle réalisé dans le canton de Genève a effectivement démontré que cette substance végétale secondaire naturelle dépassait, pour certains produits, la valeur maximale de 1mg/kg applicable en Suisse.

Sécrétées par les plantes en guise de mécanisme de défense, les furocoumarines sont naturellement présentes dans certains fruits et légumes consommés au quotidien (citrons, céleri, persil, panais...), et ne présentent généralement pas le moindre risque pour la santé. En revanche, quand cette substance est appliquée sur la peau sans être rincée par la suite, elle risque de rendre l'épiderme plus vulnérable à la lumière du soleil.

Seulement pour les produits qui ne se rincent pas

Ainsi que le précise un communiqué, les furocoumarines n'ont pas été ajoutées directement au beurre corporel concerné: «Elles proviennent des huiles essentielles naturelles qui donnent au produit son parfum frais, en particulier des huiles de citron vert et de pamplemousse.» Or, les teneurs de furocoumarines de ces huiles peuvent varier selon la récolte et l'origine des plantes utilisées, jusqu'à, parfois, dépasser les limites établies. «Les produits qui se rincent, comme les gels douche, les savons ou les shampooings, ne sont pas soumis à cette valeur maximale», précise la marque.

Les personnes ayant acheté un exemplaire du lot concerné sont donc invitées à cesser de l'utiliser et à l'apporter dans n'importe quelle boutique Lush en Suisse. Le produit pourra alors être remboursé ou échangé. A noter que le rappel concerne les pots de 100 g et de 225 g du lot B01, fabriqué le 3 juillet 2026 par un prénommé «Matt». «Le beurre corporel 'Lime Bounty' fabriqué par une autre personne ou à une autre date n'est pas concerné par le rappel», prévient le communiqué.

Le visage du fabricant affiché sur les produits

En effet, les produits Lush affichent toujours le visage et le prénom de leur fabricant, au moyen d'un petit sticker à l'effigie de la personne. En plus de souligner que chaque produit est amoureusement confectionné à la main, l'entreprise affirme que cette stratégie permet aussi de mieux retracer les lots de cosmétiques frais, en indiquant par exemple leur date de production (et de péremption).

A l'origine, il s'agit d'une brillante stratégie visuelle, permettant d'insister sur le «fait main», d'humaniser la production et d'offrir une image presque familiale de l'entreprise, qui emploierait plus de 13'000 personnes dans le monde. En 2025, une Autrichienne admettait même, auprès de «People», avoir bâti une véritable collection de ces stickers, un peu comme des cartes Pokémon.

Les rappels sont quasiment inexistants

Mais lorsqu'un lot doit subitement être rappelé, ce petit sticker n'occasionne-t-il pas un léger embarras? Rares sont les marques qui affichent aussi clairement le confectionneur de leur marchandise. Ou alors, il se peut que cette particularité permette, au contraire, d'identifier plus facilement le lot concerné.

«Nos produits sont fabriqués à la main, avec des ingrédients frais, nous répond un porte-parole de Lush Switzerland. L’autocollant portant le prénom et le visage de la personne qui a fabriqué le produit exprime notre reconnaissance envers les collaboratrices et collaborateurs qui se trouvent derrière chacun d'entre eux: plutôt qu’un simple numéro de lot, nous souhaitons montrer qui l’a fabriqué.»

Quant à savoir si cette stratégie peut potentiellement poser problème, notre interlocuteur n'a pas été en mesure de citer d'autres exemples: «Les rappels ont été jusqu’à présent très rares, voire inexistants, chez nous», précise-t-il.