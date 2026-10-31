Depuis le 27 octobre, de nombreux fromages à pâte molle vendus dans les supermarchés Migros, Coop et Lidl ont été rappelés en raison de la présence de listérias, une bactérie très dangereuse pour les personnes vulnérables et les femmes enceintes. Mais comment cette contamination a-t-elle pu se produire?

Comment de dangereuses listérias ont-elles pu se retrouver dans des fromages suisses?

Comment de dangereuses listérias ont-elles pu se retrouver dans des fromages suisses?

Ellen De Meester Journaliste Blick

Si vous avez acheté du brie ces dernières semaines, il est vivement recommandé de consulter le site de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV): en effet, plusieurs fromages à pâte molle vendus dans divers supermarchés dont Coop, Migros et Lidl ont été rappelés depuis fin octobre, en raison de la détection de listérias.

Pour rappel, ces bactéries peuvent s'avérer très dangereuses et potentiellement mortelles pour les personnes immunosupprimées, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Les autorités recommandent aux clients ayant acheté les fromages concernés de ne surtout pas les consommer et de contacter un médecin s'ils en ont mangé ces derniers jours.

Le problème touche surtout plusieurs fabricants issus de Suisse alémanique, dont Eberle Spezialitäten AG à Saint-Gall et Strähl Käse AG en Thurgovie. Volg Konsumwaren AG et Lidl Suisse SA ont également rappelé plusieurs produits pour les mêmes raisons.

Les fromages à pâte molle sont plus risqués

Mais comment une contamination de cette ampleur a-t-elle pu survenir, chez plusieurs marques en même temps? A noter que des listérias sont assez régulièrement détectées dans le brie: en août 2025, l'OSAV avait émis une alerte publique pour le fromage français «Brie Mariotte», tandis qu'un fromager schwytzois avait écopé de deux ans de prison avec sursis, en 2024, après le décès de 7 personnes ayant mangé ses fromages contaminés.

Ainsi que nous le confirme une porte-parole de l'OSAV, les fromages à pâte molle, dont le brie, présentent des conditions favorables à la multiplication des listérias, en cas de contamination: «Cela tient notamment à leur degré d’acidité (pH) et à la quantité d’eau disponible pour les bactéries. Les fromages à pâte dure ne présentent pas ces mêmes conditions.»

A noter qu'une éventuelle contamination peut survenir durant l'étape de l'affinage ou lors de certaines manipulations du fromage et que la croûte peut également être contaminée: «Ce risque concerne aussi les fromages au lait pasteurisé, poursuit notre intervenante. La pasteurisation détruit la bactérie, mais n’empêche pas une contamination ultérieure.»

La sécurité alimentaire incombe aux entreprises

D'après le chimiste cantonal thurgovien, Simon Dünki, des investigations visant à déterminer l'origine du problème sont actuellement en cours. «La responsabilité de la sécurité des denrées alimentaires incombe aux entreprises, précise-t-il. Dans le cadre de leur autocontrôle, celles-ci doivent notamment analyser et surveiller les différentes étapes de fabrication afin d’identifier les risques, respecter des règles d’hygiène strictes au sein de leur établissement, en procédant régulièrement au nettoyage et à la désinfection des locaux, des supports d’affinage et des équipements.»

Elles sont également tenues d'effectuer des prélèvements d'échantillons, de respecter scrupuleusement la chaîne du froid et d'utiliser exclusivement des matières premières provenant de fournisseurs fiables et procéder à leur contrôle. C'est souvent au cours de ces contrôles que sont identifiées les irrégularités pouvant causer des rappels.

«Les services cantonaux de contrôle des denrées alimentaires vérifient, sur la base d’une évaluation des risques et au moyen d’inspections et de prélèvements, l’efficacité de ces mesures d’autocontrôle», assure Simon Dünki.

Le problème est venu d'un fournisseur

Contactée, l'entreprise Eberle Spezialitäten AG nous a renvoyés vers le communiqué de presse qu'elle a partagé fin octobre. Celui-ci précise en effet que le rappel a été décrété suite à un contrôle de qualité réalisé par un fournisseur, qu'il s'agissait avant tout d'«une mesure de précaution» et qu'aucun cas de maladie n'a été rapporté pour l'instant.

«Le fournisseur nous a immédiatement informés et a entrepris des investigations complémentaires», peut-on lire. Le jour-même, d'autres produits de l’assortiment de ce même fournisseur étaient transmis au laboratoire pour réaliser d'autres analyses. Si les résultats provisoires ont poussé l'entreprise à réagir immédiatement, les conclusions définitives du laboratoire ne sont pas encore disponible à ce jour, souligne Eberle Spezialitäten AG.

L'enquête déterminera la cause de la contamination

Par précaution, le fournisseur a donc bloqué les stocks concernés, interrompu les livraisons des produits et procédé aux rappels. «Une grande partie des marchandises concernées se trouve encore chez le fournisseur ou chez Eberle Spezialitäten AG et n’a pas été mise en vente», affirme le communiqué. Pour poursuivre ses activités et livraisons habituelles, l'entreprise a rapidement fait appel à ses autres fournisseurs.

L'enquête devra déterminer ce qui a causé la contamination chez le fournisseur concerné, lequel a probablement livré d'autres marques également touchées par le rappel. On vous conseille de parcourir la plateforme RecallSwiss, afin de vous assurer de ne pas avoir acheté de fromages contaminés.