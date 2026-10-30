Depuis le 27 octobre, plusieurs fromages à pâte molle, dont des mini-bries vendus chez Coop et Migros, ont fait l'objet de rappels. En cause: la présence de bactéries listérias, potentiellement fatales pour les personnes vulnérables. Pourquoi le brie est-il particulièrement à risque?

L'OSAV s'alarme: des listérias dans des fromages à pâte molle vendus chez Coop, Migros et Lidl

L'OSAV s'alarme: des listérias dans des fromages à pâte molle vendus chez Coop, Migros et Lidl

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le 27 octobre, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) procédait au rappel de mini-bries produits par l'entreprise suisse Eberle Spezialitäten, en raison de la détection de listérias. Depuis, les rappels se sont multipliés et le risque concerne désormais d'autres fromages à pâte molle de la même marque, notamment vendus chez Coop, Migros ou Lidl. Des produits des entreprises Strahl Käse AG, Volg Konsumwaren AG et Bertschi Bäckerei sont aussi touchés, alertait jeudi un nouveau communiqué de l'OSAV.

«Un risque pour la santé ne peut être exclu», peut-on lire, alors que les deux entreprises concernées «ont immédiatement retiré les produits de la vente». Ceux-ci ne sont effectivement plus disponibles en magasin, ni sur les sites des points de vente impliqués, tandis que la liste complète des fromages concernés est disponible sur RecallSwiss.

Les personnes ayant précédemment acheté ces produits sont invitées à ne pas les consommer. Or, s'il est trop tard et que vous avez mangé des fromages touchés avant de prendre connaissance de l'alerte, l'OSAV vous recommande de consulter un médecin «en cas de doute». Aucune des deux marques impliquées n'a commenté la situation sur ses réseaux sociaux.

Très dangereux pour les personnes vulnérables

«Chez les personnes dont le système immunitaire est intact, une infection par la bactérie Listeria monocytogenes provoque le plus souvent des symptômes légers, voire aucun symptôme, rassure le communiqué. Les nouveau-nés, les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées peuvent quant à elles manifester toute une série de symptômes graves, dont l’issue peut être fatale.»

Une infection aux listérias peut s'avérer particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes, dans la mesure où elle peut entraîner une fausse couche, occasionner une septicémie ou une méningite de l'enfant à sa naissance.

Ainsi que le précise l'Institut Pasteur, la forme digestive isolée de la listériose associe douleurs abdominales, diarrhées, et possible syndrome grippal (fièvre, douleurs musculaires et maux de tête), tandis que la période d’incubation est de quelques heures à 4 jours.

Pourquoi le brie est-il si souvent concerné?

Ce n'est malheureusement pas la première fois que des listérias se retrouvent dans des fromages à pâte molle, dont le brie, souvent impacté. En août 2025, l'OSAV avait diffusé une mise en garde publique semblable, concernant cette fois le fromage «Brie Mariotte», produit en France. En 2024, un fromager schwytzois était condamné à deux ans de prison avec sursis pour homicide par négligence, après le décès de sept personnes ayant consommé ses produits présentant des listérias.

«Les fromages à pâte molle, comme le brie, offrent des conditions favorables à la multiplication des listérias en cas de contamination, nous indique une porte-parole de l'OSAV. Cela tient notamment à leur degré d’acidité (pH) et à la quantité d’eau disponible pour les bactéries. Les fromages à pâte dure ne présentent pas ces mêmes conditions.»

Les fromages pasteurisés peuvent aussi être touchés

Selon notre interlocutrice, une contamination peut survenir pendant l’affinage ou lors des manipulations ultérieures. «La croûte, généralement consommée, peut également être contaminée. Ce risque concerne aussi les fromages au lait pasteurisé: la pasteurisation détruit la bactérie, mais n’empêche pas une contamination ultérieure.»

Voilà une information importante pour les femmes enceintes, auxquelles on affirme souvent que les fromages pasteurisés peuvent être mangés sans danger: les fromages à pâte dure semblent donc présenter le moins de risque. La Confédération met à disposition des informations plus précises, afin de prendre toutes les précautions nécessaires pendant la grossesse.