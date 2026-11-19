Le Paléo Festival a dévoilé jeudi l’identité visuelle de sa 50e édition. Pour rappel, elle se tiendra exceptionnellement sur sept jours, du 19 au 25 juillet 2027 à Nyon.

Découvrez l'affiche de la 50e édition de Paléo Festival!

Découvrez l'affiche de la 50e édition de Paléo Festival!

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Le compte à rebours est lancé sur la plaine de l'Asse! Ce jeudi 19 novembre 2026, le Paléo Festival Nyon a dévoilé l'identité visuelle de sa 50e édition, qui se tiendra du 19 au 25 juillet 2027, exceptionnellement sur sept jours de fête.

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Imaginé par l'agence créative Base Design, le visuel met à l'honneur des centaines de bulles colorées renfermant des fragments de l'histoire du rendez-vous vaudois: artistes marquants, scènes emblématiques et instants de communion captés depuis les débuts hippies en 1976.

Pour accompagner ce demi-siècle de musique, l'organisation enrichit également son site internet d'une nouvelle rubrique «Histoire». Cette rétrospective immersive propose des documents d'archives rares ainsi que, pour la première fois, la liste intégrale de tous les artistes ayant foulé les scènes nyonnaises depuis la création du festival.

Billetterie de Noël dès le 1er décembre

Si le programme musical complet ne sera révélé que le 17 mars 2027, les fidèles pourront déjà décrocher leur sésame en décembre. La traditionnelle billetterie de Noël ouvrira du 1er au 22 décembre inclus, en ligne sur paleo.ch ainsi qu'au Paléo Shop de Nyon. Des abonnements personnels, des packs de sept billets à partager et des Bons Flex – garantissant une entrée pour la soirée de son choix – seront proposés à la vente.