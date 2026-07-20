Au programme de ce lundi 20 juillet: les perches reviennent en force dans le Léman, Raiffeisen change de stratégie, treize députés entendus à Neuchâtel, les formations des chômeurs jugées complètement dépassées et, enfin, un drame près de la plage de Rolle.

Après la disette, les perches font leur grand retour dans le Léman

Après la disette, les perches font leur grand retour dans le Léman

Courage pour cette nouvelle semaine, amis lecteurs! Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous présente ce florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 20 juillet. C'est parti!

1 Les filets se remplissent à nouveau de perches

Après une année 2024 très difficile, les pêcheurs professionnels du Léman retrouvent des filets bien remplis de perches en ce début de saison 2026. D'après la «Tribune de Genève», cette amélioration pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment l'arrivée de la moule quagga, le réchauffement du lac et les cycles naturels de reproduction de l'espèce. Les spécialistes soulignent toutefois qu'aucune cause unique ne permet d'expliquer ces importantes variations. Les premiers résultats sont aussi encourageants sur le lac de Morat, tandis que la prudence reste de mise sur le lac de Neuchâtel. Les années de pénurie ont par ailleurs favorisé l'intérêt pour d'autres poissons, comme la tanche ou le silure, même si les pêcheurs suisses restent confrontés à la concurrence de produits étrangers, très souvent moins chers.

2 Raiffeisen cible la fortune de ses clients

Raiffeisen Suisse entend développer ses activités de placement et de prévoyance, a indiqué son directeur général Gabriel Brenna dans un entretien accordé à CH Media. Pour y parvenir, la banque ne compte pas augmenter ses 3,5 millions de relations clientèle existantes. Après avoir mis l'accent sur le crédit hypothécaire au cours des vingt dernières années, elle souhaite désormais élargir son offre. Selon Gabriel Brenna, le seul financement hypothécaire ne suffit plus à remplir la mission historique de Raiffeisen, qui est de «promouvoir le bien-être financier de la population locale». Il relève que de nombreux clients fortunés confient aujourd'hui leur dépôt de titres à d'autres établissements, une situation que la banque entend faire évoluer. Raiffeisen prévoit également de renforcer ses activités auprès des entreprises.

3 Soupçons de fuite au Grand Conseil neuchâtelois

«ArcInfo» révèle que les treize membres de la commission éducation du Grand Conseil neuchâtelois ont été auditionnés le 30 juin par le procureur général Pierre Aubert dans le cadre d'une enquête pour violation du secret de fonction. L'enquête a fait suite à une dénonciation du Bureau du Grand Conseil après la publication, dans la presse, d'informations confidentielles sur les travaux liés à l'initiative «Plus de protection pour les apprenti-e-s». Entendus comme personnes appelées à donner des renseignements, les députés ont nié toute fuite. Après ces auditions, le procureur général a estimé finalement plausible que les informations proviennent de personnes non soumises au secret de fonction. En 2018, les membres de la commission santé avaient, eux aussi, été auditionnés par Pierre Aubert après la divulgation par la presse d'informations relatives au dossier hospitalier.

4 Les cours pour les chômeurs vaudois sous le feu des critiques

Les mesures de réinsertion destinées aux chômeurs vaudois sont critiquées dans «24 heures» pour leur coût et leur manque d'adaptation au marché du travail. En 2025, près de 72 millions de francs ont été consacrés aux mesures collectives (contre moins d’un million pour les mesures individuelles). Près de 12 de ces 72 millions ont été alloués pour des cours de techniques de recherche d'emploi (TRE) jugés dépassés par certains participants, notamment face à l'essor de l'intelligence artificielle. Des experts dénoncent un système rigide, peu propice aux reconversions professionnelles. Le canton reconnaît la nécessité d'évoluer et a lancé un plan d'action visant à mieux répondre aux besoins des entreprises, avec davantage de formations qualifiantes et un nouveau programme consacré aux compétences en intelligence artificielle.

5 Un homme se noie au large de la plage de Rolle

Un homme de 46 ans a perdu la vie samedi après-midi dans le Léman, à proximité de la plage de Rolle, rapporte «24 heures». D'après la police cantonale vaudoise, l'alerte a été déclenchée peu avant 13h45. Ce ressortissant brésilien, qui résidait en France, a été retrouvé inconscient dans l'eau, à environ trois mètres du rivage. Des témoins sont intervenus sans attendre pour le sortir du lac et lui prodiguer un massage cardiaque. Les secours ont ensuite pris le relais et tenté de le réanimer, mais leurs efforts n'ont pas permis de le sauver. Le Ministère public a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Celle-ci est menée par la Brigade du lac avec l'appui de la Brigade de police scientifique.