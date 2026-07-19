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Important incendie
Un prestigieux hôtel lucernois est en feu, «l’atmosphère est tendue»

Un important incendie s’est déclaré sur le toit de l’hôtel Continental Park, à Lucerne. Les pompiers sont mobilisés en nombre pour maîtriser les flammes et éviter leur propagation aux bâtiments voisins.
Publié: il y a 54 minutes
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Un incendie s'est déclaré à l'hôtel Continental Park, dans la ville de Lucerne.
Photo: Lecteur-reporter
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Mattia Jutzeler

Une épaisse colonne de fumée s’élève au-dessus de Lucerne. Des photos et vidéos envoyées par des lecteurs de Blick montrent de la fumée s’échapper du toit de l’hôtel Continental Park. Sur d’autres images, des flammes sont visibles sur la toiture.

La police cantonale lucernoise a pour l’instant confirmé qu’une intervention était en cours. Il s’agit d’un important incendie. Les pompiers sont mobilisés en nombre sur place et luttent activement contre les flammes. «Nous sommes abasourdis. Aucun de nous n’a déjà vu un incendie de bâtiment d’une telle ampleur», témoigne un lecteur de Blick qui se trouve actuellement dans un immeuble voisin, avec plusieurs autres personnes.

Eviter que le feu se propage

«Il y a une très forte odeur, désagréable, dans les environs immédiats», poursuit-il. Depuis sa position, il peut suivre l’intervention en cours. «Les pompiers doivent maintenant éviter que le feu ne se propage aux bâtiments voisins. De la fumée s’échappe d’une petite tour.» Les secours utilisent deux échelles et combattent l’incendie depuis plusieurs côtés de l’hôtel.

«De nombreux curieux se sont rassemblés. L’atmosphère est tendue», témoigne un autre lecteur de Blick, qui observe l’intervention depuis la rue. Plusieurs véhicules de secours sont également arrivés sur place.

(Développement suit)

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