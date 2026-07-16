Un court incendie a éclaté mardi soir à Fully, dans le Bas-Valais, risquant de se propager à la forêt. Grâce à l’intervention rapide des pompiers et des forces de l’ordre, le feu a pu être maîtrisé.

Les pompiers évitent de justesse l'incendie de forêt dans le Bas-Valais

Les pompiers évitent de justesse l'incendie de forêt dans le Bas-Valais

Léo Michoud Journaliste Blick

La sécheresse continue et le feu a failli se propager dans une forêt du Bas-Valais . «Mardi soir, à la tombée de la nuit, un départ de feu s'est déclaré aux abords de la route de Tassonières», communiquent les sapeurs-pompiers de Fully, ce jeudi 16 juillet sur leurs réseaux sociaux.

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Les photos partagées montrent des flammes se propager rapidement au sol, non loin d'une forêt d'envergure. Sur une autre image, on voit deux pompiers arroser les dernières cendres et éviter l'incendie.

«Le sinistre a pu être rapidement maîtrisé, évitant ainsi sa propagation à la végétation environnante», indique le CSP Fully en saluant «la réactivité de la police cantonale du Valais» et de la police municipale, en plus de celle des pompiers locaux.

La moindre imprudence peut avoir des conséquences

Sur Facebook, les intervenants ont reçu les remerciements du conseiller d'Etat valaisan Stéphane Ganzer, chargé de la Sécurité. Les pompiers rappellent qu'en «cette période de forte sécheresse, la végétation est particulièrement vulnérable» et que «la moindre imprudence peut être à l'origine d'un incendie aux conséquences importantes».

Malgré les quelques pluies récentes, l'interdiction de faire du feu est toujours en cours en Valais – comme dans la grande majorité des cantons de Suisse – aussi bien les barbecues que les engins pyrotechniques. Le CSP Fully rappelle également à la population de ne jamais jeter de mégots dans la nature ou depuis un véhicule et de signaler immédiatement tout départ de feu en appelant le 118. «La vigilance de chacun est essentielle pour préserver notre patrimoine naturel», soulignent les pompiers valaisans.