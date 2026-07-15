Le thermomètre pourrait dépasser les 50°C cet été dans le sud de l’Europe. Des scientifiques alertent sur des chaleurs extrêmes, de plus en plus fréquentes, qui menacent les vacanciers et les populations les plus fragiles.

Les températures pourraient atteindre 50 degrés au bord de la Méditerranée cet été

Les températures pourraient atteindre 50 degrés au bord de la Méditerranée cet été

Léa Perrin Journaliste Blick

La canicule frappe sévèrement l’Europe et devrait continuer à sévir dans les prochaines semaines. Cela, tout le monde l’a bien compris. Ce que l’on n’a peut-être pas encore mesuré, c’est jusqu’où les températures pourraient grimper. Alors que de nombreux Suisses partent en vacances en cette période caniculaire, un professeur de l’University College London (UCL), cité par «The Telegraph», met en garde contre de possibles records de température cet été autour de la Méditerranée. En Espagne, en Italie, en France ou encore en Grèce, le thermomètre pourrait dépasser le seuil des 50 degrés.

Sous les chaleurs étouffantes qui s’abattent depuis plusieurs semaines sur la Suisse et le reste du Vieux Continent, les habitants subissent déjà les effets annoncés depuis des années par les scientifiques. Pourtant, les épisodes caniculaires arrivent beaucoup plus rapidement et plus intensément que prévu.

La Méditerranée en feu

Cité par «The Telegraph», Bill McGuire, professeur spécialiste des risques géophysiques et climatiques à l’UCL, estime qu’il est «parfaitement possible» qu’une station météorologique du sud de l’Europe enregistre plus de 50 degrés cet été. Une chaleur record a déjà frappé de nombreuses destinations balnéaires prisées. Barcelone a enregistré sa journée la plus chaude jamais mesurée depuis le début des relevés avec 40,5°C le 8 juillet. La France a quant à elle atteint un record avec une température moyenne de 29,8°C jour et nuit. La Sicile et la Sardaigne devraient dépasser les 40°C dans les jours à venir.

Mais à ce stade, est-il encore judicieux de passer ses vacances dans ces destinations estivales ultra-prisées où les conditions climatiques peuvent présenter un risque pour la santé? «En été, je n'oserais pas mettre les pieds dans le sud de l'Europe, assure Bill McGuire. De plus en plus souvent, les étés connaîtront des températures dépassant régulièrement les 40 degrés pendant de longues périodes – trop chaudes pour faire quoi que ce soit, et dangereuses pour les personnes âgées et les très jeunes enfants.»

De nombreux dangers

Chaque année, la chaleur extrême est responsable d'environ un demi-million de décès dans le monde. Selon l'OMS, la canicule a déjà fait 1300 morts en Europe en 2026. Lorsque la température interne du corps dépasse 40°C, le risque de coup de chaleur et de lésions augmente fortement. Une exposition prolongée peut provoquer une déshydratation sévère, des troubles neurologiques et une défaillance de plusieurs organes, parfois mortelle.

Au-delà du danger que représente la chaleur, la sécheresse intense et les incendies de forêt sont d'autres facteurs inquiétants dans la région méditerranéenne. Malgré ces pics de chaleur inquiétants, l'Espagne pourrait battre un nouveau record touristique. Le gouvernement estime pouvoir atteindre les 100 millions de visiteurs internationaux en 2026.

En Grèce, Stavros Dafis, chercheur associé à l’Observatoire national d’Athènes, estime lui aussi que le seuil des 50°C se rapproche et pourrait même devenir plus fréquent dans le sud de l’Europe au cours des prochaines décennies. «Si l’on se place en 2100, l’été européen de 2026 sera considéré comme l’un des plus frais», prévient Bill McGuire.