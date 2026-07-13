Maillot de bain en ville, cigarette, musique trop forte ou simple serviette posée sur le sable: sur certaines plages européennes, des gestes anodins peuvent désormais valoir de lourdes amendes aux vacanciers.

Maillot, serviette, cigarette: ces règles insolites qui peuvent coûter très cher cet été

Maillot, serviette, cigarette: ces règles insolites qui peuvent coûter très cher cet été

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Les plages européennes renforcent leurs règles face au surtourisme. En Sardaigne, poser une serviette sans tapis à La Pelosa ou utiliser un parasol sans autorisation à Punta Molentis peut entraîner des amendes.

En Espagne, fumer est interdit sur plus de 600 plages, avec des amendes jusqu'à 135 euros. A Vigo, uriner dans la mer depuis 2022 peut coûter jusqu'à 750 euros.

Les tenues de plage sont strictement réglementées: à Sorrente, une amende peut atteindre 500 euros.

Solène Monney Journaliste Blick

La saison estivale est officiellement lancée et les stations balnéaires européennes sont déjà prises d’assaut. Les Suisses ne font pas exception. Mais face à la pression croissante du surtourisme, de nombreuses destinations durcissent désormais leurs règles, relève Euronews.

Tenue vestimentaire, cigarette, musique ou simple serviette de plage: certains comportements peuvent coûter cher. Voici ce qu’il faut savoir pour éviter qu’une amende ne vienne gâcher les vacances.

Parasols et serviettes sous surveillance

La mesure avait suscité une vive polémique. A Punta Molentis, en Sardaigne, les parasols n’étaient initialement autorisés que pour les touristes accompagnés d’un enfant de moins de 10 ans ou les seniors de plus de 65 ans. Face au tollé, le maire avait finalement assoupli les règles: un seul parasol par groupe est permis, à condition de l’installer à l’endroit indiqué par le personnel de la plage.

Toujours en Sardaigne, les règles sont également strictes sur la célèbre plage de La Pelosa. Les vacanciers ne peuvent pas poser leur serviette directement sur le sable: ils doivent placer un tapis en dessous afin de limiter l’érosion et l’accumulation de sable emporté. Les contrevenants risquent une amende pouvant atteindre 100 euros.

En Grèce, 251 plages sont désormais totalement protégées. Toute construction y est interdite, tout comme l’installation et la location de transats ou de parasols.

Fumer peut coûter cher

En Espagne, il est interdit de fumer ou de vapoter sur plus de 600 plages, notamment à Barcelone, Saint-Sébastien, dans les îles Canaries et aux Baléares. La tendance gagne toute l’Europe. L’an dernier, la France a interdit de fumer sur les plages bordant des zones de baignade. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros. De nombreuses zones côtières italiennes ont également banni la cigarette, notamment en Vénétie, en Emilie-Romagne, en Sardaigne et dans les Pouilles.

Les maillots de bain ne passent pas partout

Chaque été, le même comportement agace les habitants des villes balnéaires: les touristes qui se promènent en maillot de bain ou torse nu loin de la plage. A Sorrente, en Italie, une balade en ville en tenue de bain peut coûter jusqu’à 500 euros. A Varenna, sur les rives du lac de Côme, l’amende peut atteindre 200 euros.

La sanction est encore plus salée à Albufeira, au Portugal. Les touristes surpris en maillot de bain en dehors des plages, des piscines ou des zones hôtelières risquent une amende comprise entre 300 et 1500 euros. A Barcelone et à Majorque, il est interdit d’entrer torse nu ou en maillot de bain dans les commerces et les restaurants. L’amende peut grimper jusqu’à 300 euros. A Malaga, la mairie a installé des panneaux en anglais pour rappeler aux visiteurs qu’ils sont soumis aux mêmes règles que les habitants, notamment en matière de tenue vestimentaire.

Même fermeté en Croatie. A Split, Dubrovnik ou Hvar, se promener torse nu peut être considéré comme un trouble à l’ordre public et coûter jusqu’à 150 euros. La France se montre un peu plus clémente. A Nice, les personnes en maillot de bain dans les rues risquent une amende de 35 euros, payable immédiatement.

Uriner dans la mer, une envie coûteuse

A Vigo, en Galice, mieux vaut chercher des toilettes en cas d’envie pressante. Depuis 2022, «l’évacuation physiologique sur la plage ou dans la mer» est interdite. Autrement dit, uriner dans l’eau ou sur le sable peut coûter jusqu’à 750 euros. Marbella a suivi le mouvement en interdisant également cette pratique sur 25 de ses plages.

Gare à la musique trop forte

Pris dans l’ambiance estivale, certains vacanciers poussent parfois le volume un peu trop loin. Au Portugal, mieux vaut pourtant garder la main légère sur les haut-parleurs. Les amendes pour nuisances sonores peuvent aller de 200 à 4000 euros pour les particuliers et grimper jusqu’à 36’000 euros pour les groupes. A ce prix-là, les écouteurs restent probablement la meilleure option.

Les animaux pas toujours bienvenus

En Italie, en Espagne, en France ou encore en Croatie, de nombreuses plages interdisent les chiens pendant la haute saison. Certaines ne les acceptent qu’à des horaires précis ou dans des zones spécialement aménagées.

Et pour celles et ceux qui envisageraient, par le plus grand des hasards, de promener un éléphant sur la plage, mieux vaut éviter Granville, en Normandie. Cette réglementation insolite remonte à 2009, lorsqu’un cirque itinérant avait laissé ses éléphants se baigner dans la mer. Les animaux avaient également laissé derrière eux quelques souvenirs particulièrement encombrants.