Janine Bunte, directrice des Auberges de Jeunesse suisses, ouvre une nouvelle adresse à Genève mi-juillet. Objectif: proposer des nuitées abordables dès 49 francs, même dans cette ville de luxe.

Mischa Stünzi et Thomas Meier

Genève est la métropole des montres de luxe et des hôtels haut de gamme. Alors qu'une nuit d'hôtel coûte souvent autant qu'une voiture d'occasion, les Auberges de Jeunesse suisses inaugurent leur tout nouvel établissement mi-juillet, parmi de nombreuses autres ouvertures prévues. Le succès que rencontre Janine Bunte, directrice des auberges de jeunesse, avec ses établissements montre que les voyages à petit prix sont dans l’air du temps.

Janine Bunte, Genève est considérée, même selon les normes suisses, comme le bastion des hôtels de luxe et vous y ouvrez une nouvelle auberge de jeunesse. Sera-t-elle la plus chère de Suisse?

Janine Bunte: Nous adoptons le même positionnement dans toutes les villes suisses. Notre objectif est de proposer des nuitées à partir de 49 francs par personne et par nuit en chambre partagée, petit-déjeuner compris. Ce sera également le cas à Genève. Bien sûr, Genève est un établissement haut de gamme avec un service 24 heures sur 24 et un concierge de nuit. C’est indispensable dans un lieu international. Mais nous ne dérogerons pas à notre promesse tarifaire.

Comment y parvenez-vous? D’autres hôtels échouent lamentablement avec ces tarifs.

C’est une question de priorités. En matière de construction et de services, nous ne misons pas sur le luxe, mais systématiquement sur une bonne qualité dans la simplicité. Contrairement à un hôtel par exemple, il n’y a jamais de machine à café ni de table à repasser dans nos chambres.

Mais cela ne rend pas la nuit moins chère pour autant.

Un conseiller économique m’a récemment demandé pourquoi nous faisions cela – après tout, nous ne distribuons aucun bénéfice. Cette stratégie fait partie de notre concept: chaque gain d’efficacité profite directement au client. Tout ce que nous générons, nous le réinvestissons dans le produit. De plus, nos bâtiments appartiennent aux pouvoirs publics ou à la Fondation suisse pour le tourisme social, ce qui nous permet de bénéficier de conditions de location équitables. La fondation sait comment construire à moindre coût tout en garantissant une qualité élevée. La qualité est importante, car nous ne voulons pas rénover tous les dix ans.

Une auberge de jeunesse installée dans un château, comme à Burgdorf, n’attire-t-elle pas des clients avec des attentes dignes d’un château?

Curieusement, cela fonctionne très bien chez nous. Nos hôtes savent à quoi s'attendre d’une auberge de jeunesse. Et quand certains nous écrivent que ce n’est pas ce qu’ils attendent d’un hôtel, je leur réponds: « Désolée, mais nous ne sommes pas un hôtel, nous sommes une auberge de jeunesse.» C’est très important pour nous.

Le contexte international est tendu. Percevez-vous cette incertitude dans les chiffres des réservations?

Nous constatons que de nombreux clients sont prudents dans leurs réservations. Les auberges de jeunesse sont généralement réservées à la dernière minute. Il arrive que le matin, seuls 20% des chambres soient réservées et que le soir, l’établissement soit complet. Nous espérons que les conditions seront clémentes cet été.

Le réseau des auberges de jeunesse se développe à un rythme effréné: Genève aujourd’hui, Savognin à la fin de l’année, Neuchâtel l’année prochaine. N’avez-vous donc aucune limite?

Nous n’avons pas de stratégie de croissance, mais réagissons aux opportunités qui se présentent. Prenons l’exemple de Savognin: la commune nous a demandé si nous souhaitions transformer l’ancien hôtel Cube en auberge de jeunesse. Nous en sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvions pas assumer financièrement ce projet seuls. La commune a donc racheté le bâtiment, et nous en assurerons l’exploitation. Mais nous fermons aussi des établissements lorsque la demande est trop faible ou qu’une rénovation n’est pas viable. Nous ne nous développons pas à tout prix, mais là où cela a du sens.

La croissance du tourisme comporte aussi des inconvénients, certaines communes croulent sous le poids du surtourisme.

De nombreuses communes ont négligé leur stratégie touristique. Elles vivent du tourisme, mais se plaignent du nombre trop élevé de visiteurs. En tant qu’auberges de jeunesse, nous montrons aux voyageurs que même les endroits moins connus sont magnifiques. Mais pour que la redistribution des visiteurs fonctionne, tout le monde doit s’y mettre: les communes, les organismes touristiques et les prestataires. Il faudrait aussi avoir le courage de dire «stop». Pour l’instant, beaucoup évitent le débat. Il faut nommer les problèmes clairement, sinon, nous ne trouverons pas de solutions.

Certains réclament qu’on «éduque» les touristes, par exemple lorsqu’ils urinent dans les jardins d’autrui.

Je comprends les personnes concernées, c’est insupportable. Nous cherchons à dialoguer avec nos hôtes, à leur expliquer ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Après tout, nous aussi, nous voulons des clients qui se comportent correctement. Mais nous sommes un établissement d’hébergement, pas un établissement d’éducation. Je pense que c’est un phénomène de société – indépendamment de la nationalité –: nous faisons globalement moins attention les uns aux autres.

Le surtourisme est également lié à la durabilité: un sujet qui vous tient particulièrement à cœur.

Absolument. La Suisse fait beaucoup pour que le tourisme soit compatible avec son environnement et ses habitants. Mais nous pourrions en faire beaucoup plus.

La tendance n'est-elle pas plutôt à la réduction des efforts?

Oui. C’est dramatique. Prenons l’exemple du climat: il fait de plus en plus chaud, et pourtant, on dirait que nous avons baissé les bras. Or, du point de vue suisse précisément, cela vaut la peine de continuer à se battre. C’est un privilège de vivre ici, avec notre démocratie, notre nature et nos acquis sociaux. Nous devons préserver tout cela. Et par «préserver», je ne veux pas dire «nous isoler». Au contraire. Nous devrions faire découvrir au plus grand nombre les bienfaits de la démocratie, de la protection de l’environnement et de la justice sociale. Les voyages constituent une formidable opportunité.

En même temps, les voyages sont considérés comme néfastes pour le climat.

C’est une question de mesure. Je ne dis pas qu’il ne faut jamais prendre l’avion pour l’Australie. Mais si vous y allez, prévoyez d'y rester entre huit et douze semaines. Fais-le en toute conscience. Pour un week-end prolongé, pas besoin de prendre l’avion pour New York: le train pour Paris ou Londres suffit amplement. Ou encore: des vacances en Suisse.

A propos de la Suisse, quelle est votre auberge de jeunesse coup de coeur?

J’ai longtemps hésité à citer une favorite, mais Saanen me tient particulièrement à cœur. Je ne saurais même pas dire exactement pourquoi. Cet été, j’aimerais aussi me rendre à Avenches: un immense jardin, près du lac de Morat et des activités sympathiques pour les familles. Et bien sûr Genève – à l’occasion de l’inauguration.