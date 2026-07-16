200 randonneurs piégés par les flammes sur le GR20 en Corse

En Corse, un incendie de forêt a bloqué 200 randonneurs sur le sentier GR20, jeudi. Hébergés au refuge Tighjettu, ils sont empêchés de poursuivre leur chemin par les gendarmes.

AFP Agence France-Presse

Quelque 200 randonneurs étaient bloqués jeudi sur le célèbre sentier de randonnée GR20 en Corse, île française touristique en mer Méditerranée, en raison d'un incendie de forêt. Les touristes venus arpenter cet itinéraire de randonnée très fréquenté se sont trouvés coincés par la fermeture du GR20 entre deux étapes dans le nord de l'Ile de Beauté.

Selon les autorités, 200 environ sont hébergés au refuge du Tighjettu et les gendarmes empêchent les randonneurs d'emprunter ces chemins. Mercredi soir, selon le bilan provisoire des pompiers, 180 hectares de végétation ont été détruits par plusieurs foyers qui restent actifs non loin de Corte.

Multiples incendies

Les secours luttent sur plusieurs fronts afin d'éviter notamment une propagation sur les forêts voisines. Les refuges du GR20, qui traversent la Corse du nord au sud, ont une fréquentation de 150'000 nuitées chaque été.

Ailleurs en France, les forêts sont touchées par les incendies, comme la célèbre forêt de Fontainebleau, près de Paris. La nuit a été «calme» sur le front des feux dans cette forêt emblématique, où 2000 hectares ont été ravagés depuis dimanche. Le président Emmanuel Macron y est attendu jeudi.

Au total, plus de 32'000 hectares ont été parcourus par le feu depuis le début de l'année en France, soit plus que durant toute la saison 2025 des incendies. Outre la France, des pays européens comme le Portugal, l'Espagne ou à la Grèce, et même l'Allemagne dans une moindre mesure, sont affectés par les feux de forêt, favorisés par la multiplication des vagues de chaleur et de la sécheresse sous l'effet du changement climatique.