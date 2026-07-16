Accalmie à Fontainebleau après quatre jours de feux intenses

Les incendies à Fontainebleau, qui ont détruit 2000 hectares depuis dimanche, restent sous contrôle. Emmanuel Macron est attendu sur place ce matin pour saluer les efforts des pompiers et réaffirmer l'engagement de l'Etat.

AFP Agence France-Presse

La nuit a été «calme» sur le front des feux dans la forêt de Fontainebleau, qui ont ravagé 2000 hectares depuis dimanche, et où doit se rendre Emmanuel Macron dans la matinée, ont indiqué jeudi les pompiers. Le quasi-millier de pompiers qui luttent depuis quatre jours contre plusieurs incendies va recevoir le renfort de 120 militaires du génie en provenance de l'est de la France, habitués à préparer terrain et infrastructures.

En effet, compte tenu de la tourbe et du sable qui font la composition de cette forêt renommée, les pompiers sont contraints de s'attaquer à chaque souche d'arbre qui reprend car l'incendie peut repartir de plus belle un peu plus loin. Ils sont ainsi obligés de «noyer» chaque petit foyer d'incendie avec le renfort des largages aériens, mais aussi de retourner la terre avec des bêches, un travail fastidieux qui demande beaucoup de main d'oeuvre.

Macron attendu dans la journée

Le président de la République est attendu sur place dans la matinée afin de remercier «l'ensemble des acteurs engagés sur le terrain», mais aussi de réaffirmer «le plein engagement de l'État pour faire face à la saison exceptionnellement intense de feux de forêt que nous connaissons actuellement sur le territoire national», selon l'Élysée.

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a appelé Emmanuel Macron à «prendre le leadership d'une grande initiative nationale pour la régénération de la forêt de Fontainebleau, comme il l'avait fait après l'incendie de Notre-Dame». «Il faut mobiliser tous les amis de la forêt de Fontainebleau, tous les mécènes pour replanter» la forêt, le «poumon vert de notre région», joyau de biodiversité, a insisté l'élue LR sur BFMTV/RMC.