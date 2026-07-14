Les feux qui ont détruit plus de 2.000 hectares dans la forêt de Fontainebleau sont «fixés», a déclaré mardi le préfet de Seine-et-Marne. Les pompiers resteront mobilisés pendant plusieurs jours.

Les deux feux de la forêt de Fontainebleau sont «fixés»

Les deux feux de la forêt de Fontainebleau sont «fixés»

AFP Agence France-Presse

Les deux feux qui ont parcouru un peu plus de 2.000 hectares depuis dimanche dans la forêt de Fontainebleau sont «fixés», même s'ils ne sont pas «éteints», a annoncé mardi soir le préfet de Seine-et-Marne.

«Fixés, ça veut dire qu'ils sont bloqués dans leur périmètre», a précisé le préfet Pierre Ory, soulignant que les pompiers vont devoir encore être à pied d'oeuvre pendant des jours, voire des semaines.

Parallèlement, deux des six gardes à vue dans le cadre de l'enquête sur les incendies ont été levées mardi après-midi, a indiqué la procureure de Fontainebleau.

«J'ai levé deux gardes à vue depuis cet après-midi pour deux personnes pour lesquelles je n'avais pas assez d'éléments à ce stade», a déclaré la procureure Diane Ngomsik lors d'un point presse.