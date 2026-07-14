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«Le périmètre du feu fait 23 kilomètres: vous mesurez l'ampleur de ce sinistre?»
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Le chef des pompiers inquiet:Fontainebleau en feu: «Vous mesurez l'ampleur de ce sinistre?»

Six personnes en garde à vue
Un pompier volontaire dit avoir causé l'incendie à Fontainebleau

Six suspects, dont un pompier volontaire, sont en garde à vue pour les incendies ayant détruit 2000 hectares à Fontainebleau. Le pompier a reconnu avoir utilisé un briquet et de l’essence, selon la procureure Diane Ngomsik.
Publié: il y a 7 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Six personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur les incendies qui ravagent la forêt de Fontainebleau.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
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AFP Agence France-Presse

Six personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur les incendies qui ravagent la forêt de Fontainebleau, dont un pompier volontaire qui a reconnu les faits, a annoncé mardi la procureure de Fontainebleau.

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Outre ce pompier volontaire à Fontainebleau, qui a avoué avoir «mis le feu à des brindilles avec un briquet et de l'essence», un second suspect a reconnu «avoir accidentellement mis le feu en jetant sa cigarette» sur un autre lieu de départ de feu, a précisé dans un communiqué la procureure Diane Ngomsik. Les incendies dans le massif ont parcouru un peu plus de 2000 hectares selon un bilan du préfet à la mi-journée.


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