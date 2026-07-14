Six suspects, dont un pompier volontaire, sont en garde à vue pour les incendies ayant détruit 2000 hectares à Fontainebleau. Le pompier a reconnu avoir utilisé un briquet et de l’essence, selon la procureure Diane Ngomsik.

AFP Agence France-Presse

Six personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur les incendies qui ravagent la forêt de Fontainebleau, dont un pompier volontaire qui a reconnu les faits, a annoncé mardi la procureure de Fontainebleau.

Outre ce pompier volontaire à Fontainebleau, qui a avoué avoir «mis le feu à des brindilles avec un briquet et de l'essence», un second suspect a reconnu «avoir accidentellement mis le feu en jetant sa cigarette» sur un autre lieu de départ de feu, a précisé dans un communiqué la procureure Diane Ngomsik. Les incendies dans le massif ont parcouru un peu plus de 2000 hectares selon un bilan du préfet à la mi-journée.



