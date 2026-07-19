Un motocycliste a perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche après avoir été violemment percuté par une voiture à Genève. L'automobiliste a été arrêté.

Un automobiliste arrêté à Genève pour avoir mortellement heurté un motard

Un automobiliste arrêté à Genève pour avoir mortellement heurté un motard

Léa Perrin Journaliste Blick

Un automobiliste circulant à «très vive allure» a violemment percuté un motocycliste sur la route de Malagnou à Genève dans la nuit de samedi à dimanche, relate le Ministère public dans un communiqué de presse. Le conducteur de la moto est décédé des suites de ses blessures.

D'après les premiers éléments de l'enquête, deux véhicules roulaient à une vitesse élevée en direction de l'avenue de l'Amandolier aux alentours de 3h du matin. L'un des deux automobilistes a alors heurté un motocycliste arrêté à un feu de signalisation par l'arrière. Agé de 30 ans, ce dernier a été projeté sur la chaussée avec sa moto, sur une distance d'environ 100 mètres. Pris en charge par les secours avant d'être transporté aux HUG, il est décédé des suites de ses blessures dans la matinée.

Le conducteur qui a heurté le motocycliste a été arrêté et sera entendu par la police, puis par le Ministère public. Le conducteur de la seconde voiture a été identifié et sera pour sa part entendu par les autorités françaises, pays de son domicile. Les deux prévenus bénéficient de la présomption d'innocence.