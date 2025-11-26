DE
30 jours pour payer le DFAE
Les militants de la flottille pour Gaza passent à la caisse

Vingt militants de la flottille pour Gaza ont 30 jours pour payer leurs frais de rapatriement à la Suisse après leur détention en Israël. Les intéressés contestent ces frais et affirment n'avoir reçu aucune aide de la part de la Suisse, révèle la RTS.
Publié: 15:44 heures
Arrivée de neuf Suisses ayant participé à la flottille humanitaire pour Gaza, le 5 octobre 2025, à l'aéroport de Genève.
Luisa GambaroJournaliste

La Suisse ne perd pas le nord. Vingt participants à la flottille pour Gaza ont 30 jours pour payer entre 300 et 1047 francs au Département Fédérale des Affaires Etrangères (DFAE), révèle la RTS

Pour avoir tiré d'affaires ces vingt Suisses séquestrés par Israël pour avoir voulu briser le blocus humanitaire à Gaza, la Confédération estime que ces personnes lui doivent des frais administratifs et d'urgence pour sa protection consulaire. La somme de ces frais varie en fonction des interventions de la Suisse auprès des autorités israéliennes, de la durée du séjour en prison et de l'assistance pour le rapatriement. 

Recours annoncé

Sébastien Dubugnon fait partie des vingt personnes visées par ces frais administratifs. Au micro de la RTS pour la Matinale, il explique qu'il a été expulsé depuis Israël vers la Turquie et que les autorités turques ont payé son billet de retour, non pas la Suisse. Il dit n'avoir reçu qu'une visite de 10 minutes lors de sa détention et aucune assistance consulaire.

Il dit s'être senti totalement abandonné par la Suisse lorsqu'il était en Turquie et refuse de payer la somme de 300 francs exigée par le DFAE. Les membres de la flottille pour Gaza ont déjà annoncé faire recours contre le Département.

