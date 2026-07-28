La canicule provoque une ruée sur les climatiseurs en Suisse, désormais presque introuvables. Les stocks sont au plus bas, les réapprovisionnements tardent et certains revendeurs profitent de la pénurie pour multiplier les prix par trois ou quatre.

Vous n'avez pas encore de climatiseur? Dommage, les nouveaux modèles n'arriveront qu'à l'automne

Vous n'avez pas encore de climatiseur? Dommage, les nouveaux modèles n'arriveront qu'à l'automne

Mischa Stünzi

Avec le retour des fortes chaleurs, les climatiseurs s'arrachent en Suisse. Selon les prévisions de MétéoSuisse, le mercure devrait grimper jusqu'à 37 degrés ce jeudi à Genève et à Bâle.

De quoi provoquer une véritable ruée sur les appareils de climatisation. Mais pour ceux qui s'y prennent au dernier moment, il est déjà trop tard. Michael H.*, lecteur du Blick, en a fait l'expérience: «Ce week-end, j'ai couru de long en large à la recherche d'un climatiseur.» Chez Fust, MediaMarkt comme chez Bauhaus, même constat: «En rupture de stock depuis des semaines. Et aucun réapprovisionnement n'est prévu.»

La ruée vers Interdiscount

C'est alors que Michael H. découvre sur le site d'Interdiscount une offre qui ressemble à une véritable aubaine: selon le stock affiché en ligne, la petite succursale d'Ostermundigen, près de Berne, aurait encore six exemplaires d'un puissant climatiseur.

Mais une fois sur place, l'espoir retombe vite. «C'est une erreur du système», lui explique le vendeur. En réalité, l'appareil est en rupture de stock depuis des semaines. Le siège du groupe a déjà été informé du problème, mais ne peut rien y faire, précise-t-il.

Michael H. est loin d'être le seul client à s'être déplacé pour rien. «Le vendeur d'Ostermundigen m'a confié qu'il recevait jusqu'à 250 demandes de clients par jour à ce sujet.» Depuis, le stock affiché pour ce climatiseur de la marque maison Intertronic, vendu environ 600 francs, a été corrigé et ramené à zéro.

Interdiscount explique cette erreur sur sa boutique en ligne par un changement de système: «Une erreur de synchronisation s'est produite dans le cadre d'une mise à jour technique.» Le problème concerne l'ensemble des succursales et doit être corrigé dans les plus brefs délais.

Le réapprovisionnement n'aura lieu qu'à l'automne

Mais où peut-on encore trouver un climatiseur? Une enquête menée par Blick auprès des principaux revendeurs montre que les stocks sont presque épuisés, en Suisse comme dans le reste de l'Europe. Les enseignes invitent donc leurs clients à consulter leurs boutiques en ligne pour vérifier quels modèles sont encore disponibles, que ce soit pour une livraison ou directement en magasin.

Quant aux réapprovisionnements, ils se font attendre. «Certes, quelques modèles arrivent au compte-gouttes, mais ils sont généralement épuisés en quelques heures», explique-t-on notamment chez Digitec Galaxus. Les distributeurs tentent malgré tout de se procurer des stocks supplémentaires. Obi, par exemple, annonce de nouvelles livraisons dans les semaines à venir.

Mais pour certains revendeurs, il faudra encore patienter: Bauhaus indique que les délais de livraison des nouveaux articles atteignent actuellement plusieurs mois. Impossible, dès lors, de proposer suffisamment d'appareils pour faire face à la vague de chaleur qui s'annonce.

Jumbo ajoute: «Pour de nombreux fournisseurs, un réapprovisionnement n'a pratiquement plus de sens sur le plan économique à ce stade.» La situation reste donc particulièrement tendue. Et les distributeurs sont unanimes: il ne faut pas espérer de véritable amélioration avant la fin de l'été.

Plus d'un en profite

Que la demande en climatiseurs et en ventilateurs augmente pendant l'été n'a rien d'exceptionnel. Mais l'année 2026 fait déjà figure d'exception. La chaleur qui a frappé la Suisse dès le mois de juin a provoqué une ruée particulièrement précoce sur tous les appareils capables d'apporter un peu de fraîcheur. Chez Obi, l'intérêt des clients a ainsi triplé par rapport à l'année précédente. MediaMarkt et Digitec Galaxus font, eux aussi, état de ventes record.

Face à cette demande exceptionnelle et à des réapprovisionnements quasi inexistants, les prix s'envolent. «Les prix des climatiseurs ont nettement augmenté», constate Digitec Galaxus. L'enseigne précise toutefois que, pour ses propres offres, cette hausse s'explique par l'augmentation des prix d'achat et non par une hausse de ses marges.

La situation est différente pour certains revendeurs tiers qui utilisent Digitec Galaxus comme plateforme de vente. Profitant de la pénurie actuelle, certains n'hésitent pas à gonfler leurs tarifs. Il n'est ainsi plus rare de voir des climatiseurs affichés à des prix trois, voire quatre fois supérieurs à ceux pratiqués il y a encore quelques mois.

*Nom connu de la rédaction