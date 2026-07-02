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La Suisse suffoque sous la chaleur
Climatiseurs en rupture de stock: les prix explosent à la revente sur Ricardo

La Suisse suffoque sous une chaleur record et les climatiseurs disparaissent des magasins. Galaxus a vendu en juin presque autant d’appareils qu’en 2024, mais les stocks sont désormais épuisés. Et les reventes à prix exorbitants sur Ricardo explosent.
Publié: il y a 52 minutes
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Les Suisses se sont rués sur les climatiseurs et les ventilateurs.
Photo: Linda Käsbohrer
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Robin Wegmüller

Ces derniers jours ont été historiquement chauds: les records de chaleur se sont succédé en Suisse. Même les nuits n’ont pas apporté la fraîcheur tant espérée. Sans compter que les services météorologiques annoncent une nouvelle vague de chaleur.

La solution? Les climatiseurs et les ventilateurs. Le problème? Les magasins ont été dévalisés. «Pas de climatiseurs, pas de ventilateurs – tout est épuisé!», peut-on lire par exemple sur une affiche improvisée devant l'une des succursales Fust. La population a vidé les rayons et les entrepôts des grandes chaînes suisses d’électroménager telles qu’Interdiscount et Fust, ainsi que ceux du site de vente en ligne Galaxus.

Autant de ventes en juin qu’en 2024

Galaxus illustre cette ruée sur les appareils avec des chiffres impressionnants. En juin, le site de vente en ligne a vendu 38% de climatiseurs de plus qu’au mois de juin de l’année précédente, qui était déjà un mois record.

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En 30 jours, Galaxus a ainsi vendu presque autant de climatiseurs que pendant toute l’année 2024 – et même davantage en ce qui concerne les ventilateurs. «Si la disponibilité avait été meilleure, nous aurions facilement vendu encore plus d’appareils», a déclaré Samuel Lea, responsable de la gamme de climatiseurs chez Galaxus, dans ce communiqué. 

Il y a encore une semaine, Galaxus et Interdiscount avaient donné le feu vert malgré la demande massive. Même si le choix n’était plus aussi vaste, il restait encore des appareils dans toutes les gammes de prix. Aujourd’hui, les climatiseurs et les ventilateurs sont en rupture de stock.

La situation va s’aggraver

Le problème? La situation ne s’améliorera pas dans un avenir proche! En effet, les réapprovisionnements se font attendre. Galaxus a passé de nouvelles commandes auprès des fabricants et des distributeurs. Mais leurs stocks en Europe sont eux aussi en grande partie épuisés.

«La marchandise n’arrivera donc qu’au compte-gouttes au cours des prochaines semaines, et les réapprovisionnements en provenance d’Asie ne suffiront pas d’ici la fin de la saison», explique Samuel Lea. Interdiscount déclare également à Blick: «Nous examinons quotidiennement de nouvelles possibilités afin de garantir la disponibilité pour les semaines à venir.»

Des vendeurs plutôt malins tentent de tirer profit de cette situation tendue. On trouve actuellement un nombre particulièrement élevé d’annonces proposant des climatiseurs neufs, encore emballés, sur Ricardo. Certaines de ces offres concernent des modèles déjà en rupture de stock chez les revendeurs d’électroménager suisses et qui sont désormais proposés à des prix nettement plus élevés.

Ainsi, un modèle de Midea coûte normalement 1599 francs chez Interdiscount. L'offre la plus chère sur Ricardo demande pour le même appareil un prix d'achat immédiat de 2600 francs. Pour enfin profiter d’une maison plus fraîche, beaucoup sont prêts à payer un supplément. Une autre annonce a déjà reçu 67 offres; le prix actuel s’élève ici à 2200 francs.

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