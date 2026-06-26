La Suisse a suffoqué sous une nuit tropicale. À Bâle, le thermomètre n'est pas descendu sous 25,6°C, après un pic de 38°C jeudi à Binningen, selon MétéoSuisse.

La Suisse a suffoqué sous des températures nocturnes hors norme

La Suisse a suffoqué sous des températures nocturnes hors norme

ATS Agence télégraphique suisse

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Suisse a de nouveau connu une nuit tropicale dans de nombreuses régions. La région de Bâle a enregistré les températures les plus élevées après les 38 degrés atteints en journée jeudi à Binningen.

A la station de mesure de St. Chrischona, près de Bâle, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 25,6 degrés durant la nuit. Cette valeur a été relevée à 6h30, selon l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Peu après minuit, la température y atteignait encore 29,8 degrés.

Le mercure n'est pas tombé en dessous de 24 degrés à Vevey (VD) et à Pully (VD), au Bouveret (VS), à Lägern (ZH) et Uetliberg (ZH), dépassant nettement la barre des 20 degrés nécessaire pour qualifier une nuit de «tropicale». MétéoSuisse prévoit des journées de canicule jusqu’à lundi.