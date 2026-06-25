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Après 79 ans
Record pulvérisé: la Suisse connaît le mois de juin le plus chaud de son Histoire

Le thermomètre a atteint 38 °C jeudi à Bâle-Binningen, battant le record suisse de juin vieux de 79 ans. MétéoSuisse confirme une chaleur inédite depuis 1947.
Publié: 15:13 heures
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Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
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La canicule de ce mois de juin est dure à supporter. Ici au parc de Milan, à Lausanne.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La température la plus élevée jamais enregistrée en Suisse au mois de juin a été enregistrée jeudi. A Bâle-Binningen, le thermomètre a d'abord franchi la barre des 37 degrés puis celle des 38 degrés à 16h10. Selon MétéoSuisse, le record de juin 1947 a ainsi été battu.

Les journées de canicule se succèdent sans interruption depuis la mi-juin. MétéoSuisse prévoit que la vague de chaleur durera jusqu'à lundi prochain. Le niveau d'alerte canicule le plus élevé est en vigueur dans une grande partie de la Suisse.

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