Le thermomètre a atteint 38 °C jeudi à Bâle-Binningen, battant le record suisse de juin vieux de 79 ans. MétéoSuisse confirme une chaleur inédite depuis 1947.

Record pulvérisé: la Suisse connaît le mois de juin le plus chaud de son Histoire

Record pulvérisé: la Suisse connaît le mois de juin le plus chaud de son Histoire

ATS Agence télégraphique suisse

La température la plus élevée jamais enregistrée en Suisse au mois de juin a été enregistrée jeudi. A Bâle-Binningen, le thermomètre a d'abord franchi la barre des 37 degrés puis celle des 38 degrés à 16h10. Selon MétéoSuisse, le record de juin 1947 a ainsi été battu.

Les journées de canicule se succèdent sans interruption depuis la mi-juin. MétéoSuisse prévoit que la vague de chaleur durera jusqu'à lundi prochain. Le niveau d'alerte canicule le plus élevé est en vigueur dans une grande partie de la Suisse.