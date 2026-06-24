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Plus que quelques jours
La fin de la canicule approche, mais elle s'accompagne d'une mauvaise surprise

La Suisse et l'Europe suffoquent sous une intense vague de chaleur. Et la baisse des températures annoncée la semaine prochaine sera accompagnée par une hausse de l'humidité. De quoi rendre l'atmosphère étouffante.
Publié: 20:38 heures
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Dernière mise à jour: 20:39 heures
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Les piscines risquent d'être bondées.
Photo: Keystone
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Janine Enderli et Olalla Piñeiro Trigo

On transpire, on transpire et on transpire encore. La Suisse et l'Europe affrontent une énorme vague de chaleur. Depuis plusieurs jours, les journées caniculaires se succèdent, avec des températures avoisinant les 35 degrés. La France a enregistré jusqu’à 45 degrés: lundi, Bordeaux était l’une des villes avec les températures les plus élevées du monde. 

Les journées les plus chaudes sont «encore à venir». Ce vendredi et samedi, les records de juin devraient être battus dans plusieurs régions de Suisse avec des températures pouvant atteindre les 38 degrés. La région de Bâle, la plus chaude selon les prévisions de MeteoNews, pourrait battre son record historique de juin de 1947, évalué à 36,9 degrés.

Mais elle n'est pas la seule: «Genève, le Jura, le Valais, la région lémanique, quasiment toute la Suisse romande pourra battre des records», explique Vincent Devantay, météorologue à MeteoNews. 

La vague de chaleur touche à sa fin

Mais c'est la dernière ligne droite: plus tôt cette semaine, nous avions expliqué que la canicule toucherait à sa fin lundi. Une information toujours d'actualité, affirme Vincent Devantay, «même s'il continuera à faire chaud avec 28-30 degrés». 

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L'anticyclone poursuivra ensuite sa progression vers l’est, entraînant la masse d’air chaude en direction de l’Europe centrale. Résultat, «l'humidité de l’air va augmenter. Ce qui favorisera le développement d'orages», explique le météorologue. Selon lui, des orages «violents» pourraient frapper dimanche et lundi au vu de la chaleur accumulée. Mais il est encore «trop tôt» pour l'affirmer. 

Dès mardi, les températures devraient retrouver des niveaux plus standards en perdant une dizaine de degrés, oscillant entre 25 et 27 degrés.

Une hausse de l'humidité

Bonne nonne nouvelle, donc, pour ceux qui ont du mal à trouver le sommeil à cause de la chaleur étouffante? Pas tout à fait... Car si les températures vont chuter, l'humidité, elle, devrait augmenter. «Il fera alors très lourd, c'est difficile à supporter», explique le spécialiste. Et d'ajouter: «En ce moment, malgré la chaleur, le temps est sec. Il n'y a que 20 à 30% d'humidité dans l'air grâce à la bise.»

En effet, la température à elle seule ne suffit pas à déterminer le niveau d’inconfort. Le taux d’humidité de l’air joue également un rôle essentiel. Lorsque l’air est très humide, l’organisme peine davantage à évacuer la chaleur, ce qui réduit l’efficacité de son mécanisme naturel de régulation thermique.

Quel mois de juillet nous attend?

Interrogé sur les conditions du mois de juillet, Vincent Devantay affirme qu'il est trop tôt pour donner des prévisions fiables. «Nous ne devrions toutefois pas retrouver des températures caniculaires. Nous pouvons espérer une amélioration.»

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