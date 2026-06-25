DE
FR

Chaleurs jusqu'à dimanche
Interruption du travail en extérieur dès 13h à Genève

Genève impose l'arrêt des travaux en plein soleil dès 13h00 pour protéger les travailleurs de la canicule. Pour les personnes qui doivent malgré tout travailler dehors, un régime d'alternance doit être mis en place
Publié: 10:57 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
Les températures maximales prévues pour le canton de Genève devraient atteindre 36 degrés jusqu’à dimanche.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Genève prend des mesures pour protéger les travailleurs pendant la période de canicule. Toutes les activités à l'extérieur et exposées au soleil doivent être interrompues dès 13h00, sauf celles considérées comme indispensables pour la sécurité publique.

Cette décision, qui entre en vigueur immédiatement, a été annoncée jeudi par l'Office cantonal de l'inspection du travail (OCIRT). Pour les personnes qui doivent malgré tout travailler dehors, un régime d'alternance doit être mis en place avec un maximum de quinze minutes de travail au soleil suivi d'un temps de récupération de 45 minutes à l'ombre.

A lire aussi
Interruption du travail en extérieur dès 13h à Genève
Chaleurs jusqu'à dimanche
Interruption du travail en extérieur dès 13h à Genève
Mortalité en hausse à Paris, le maire appelle «solennellement» à la prudence
Mortalité en hausse à Paris
En pleine canicule, les joggeurs agacent le maire de Paris

Ces mesures sont essentielles pour éviter la mise en danger des employés concernés, selon l'OCIRT. Les températures maximales prévues pour le canton de Genève devraient atteindre 36 degrés jusqu’à dimanche. De plus, avec l'augmentation de l’humidité, les températures minimales durant la nuit seront plus élevées avec des valeurs proches de 20 degrés voire plus.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus