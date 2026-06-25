DE
FR

«Hier, j'ai vu une centaine de joggeurs. Ça n'est pas responsable»
Mortalité en hausse à Paris, le maire appelle «solennellement» à la prudence

Paris a dépassé les 40°C pour la première fois en 2026, alerte le maire Emmanuel Grégoire. La canicule provoque une hausse des décès et des urgences médicales. Un appel à éviter les activités physiques et les sorties aux heures chaudes a été lancé.
Publié: 09:29 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 34 minutes
1/2
Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a rapporté jeudi une «mortalité en hausse» dans la capitale française.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a rapporté jeudi une «mortalité en hausse» dans la capitale française à cause de la canicule, sans donner de chiffres, et appelé «solennellement» à la prudence, y compris les plus jeunes. «La mortalité est en hausse, (...), on a à peu près tous les indicateurs qui sont en situation difficile. C'est à la fois les recours au Samu, les recours aux pompiers, les admissions aux urgences, les décès», a déclaré le maire socialiste sur TF1, précisant que c'était «aux autorités sanitaires de communiquer là-dessus».

A lire aussi
La Rega en alerte face aux accidents sportifs
Week-ends ensoleillés
La Rega en alerte face aux accidents sportifs
Des Suisses se retrouvent piégés dans la chaleur étouffante d'un TGV
Une attente interminable
Des Suisses se retrouvent piégés dans la chaleur étouffante d'un TGV

Mercredi, il a fait 40,3°C à Paris. C'était la quatrième fois en 150 ans de mesures que la capitale dépassait 40°C, et la première fois cette année. «J'appelle solennellement les gens à être prudents pour eux-mêmes» en se protégeant du soleil et à ne pas sortir aux heures les plus chaudes, a ajouté Emmanuel Grégoire.

Il a fait part d'une «situation critique pour les plus vulnérables», mais aussi pour ceux «qui ont entre 50 et 70 ans qui croient qu'on vit une période normale mais continuent à vaquer à leurs occupations comme d'habitude». «Il ne faut surtout pas croire qu'on est invulnérable, et je le dis y compris aux profils jeunes. Hier soir à 19H30, j'ai vu une centaine de joggeurs. Franchement, ça n'est pas responsable», a-t-il estimé, leur demandant de «faire quelques jours de pause dans le sport».

Le nouvel édile de la capitale a signalé par ailleurs «une cinquantaine de blessés» - mais «pas de blessés graves» - parmi les personnes qui ont sauté des ponts dans le Canal Saint-Martin, ouvert à la baignade depuis la semaine dernière. «Si on dit qu'il ne faut pas sauter des ponts c'est parce qu'il y a statistiquement un risque», a expliqué M. Grégoire, donnant l'exemple d'un traumatisme au dos. 

Articles les plus lus
    Articles les plus lus