Paris a dépassé les 40°C pour la première fois en 2026, alerte le maire Emmanuel Grégoire. La canicule provoque une hausse des décès et des urgences médicales. Un appel à éviter les activités physiques et les sorties aux heures chaudes a été lancé.

AFP Agence France-Presse

Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a rapporté jeudi une «mortalité en hausse» dans la capitale française à cause de la canicule, sans donner de chiffres, et appelé «solennellement» à la prudence, y compris les plus jeunes. «La mortalité est en hausse, (...), on a à peu près tous les indicateurs qui sont en situation difficile. C'est à la fois les recours au Samu, les recours aux pompiers, les admissions aux urgences, les décès», a déclaré le maire socialiste sur TF1, précisant que c'était «aux autorités sanitaires de communiquer là-dessus».

Mercredi, il a fait 40,3°C à Paris. C'était la quatrième fois en 150 ans de mesures que la capitale dépassait 40°C, et la première fois cette année. «J'appelle solennellement les gens à être prudents pour eux-mêmes» en se protégeant du soleil et à ne pas sortir aux heures les plus chaudes, a ajouté Emmanuel Grégoire.

Il a fait part d'une «situation critique pour les plus vulnérables», mais aussi pour ceux «qui ont entre 50 et 70 ans qui croient qu'on vit une période normale mais continuent à vaquer à leurs occupations comme d'habitude». «Il ne faut surtout pas croire qu'on est invulnérable, et je le dis y compris aux profils jeunes. Hier soir à 19H30, j'ai vu une centaine de joggeurs. Franchement, ça n'est pas responsable», a-t-il estimé, leur demandant de «faire quelques jours de pause dans le sport».

Le nouvel édile de la capitale a signalé par ailleurs «une cinquantaine de blessés» - mais «pas de blessés graves» - parmi les personnes qui ont sauté des ponts dans le Canal Saint-Martin, ouvert à la baignade depuis la semaine dernière. «Si on dit qu'il ne faut pas sauter des ponts c'est parce qu'il y a statistiquement un risque», a expliqué M. Grégoire, donnant l'exemple d'un traumatisme au dos.