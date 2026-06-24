Les passagers d'un TGV entre Zurich et Paris ont vécu un calvaire après une double panne avant Dijon ce lundi. Le train est resté bloqué des heures sous une chaleur étouffante. La police et les secours ont dû intervenir pour évacuer les voyageurs.

Blick

Lundi, un voyage en TGV s’est transformé en un véritable exercice de survie pour plusieurs passagers. Ce qui devait être un trajet classique entre Zurich et Paris a rapidement viré au cauchemar: le train est resté immobilisé en pleine voie pendant plus de deux heures, sans aucune bouteille d'eau à bord, alors que le thermomètre affichait plus de 40 degrés dans les voitures. Interrogée par la chaîne française BFMTV, une passagère touchée par cette panne a même affirmé que la température frôlait par moments les 50 degrés à l'intérieur des wagons.

C'est finalement après trois longues heures d’attente au milieu de nulle part, juste avant la ville de Dijon, que la délivrance est arrivée: les voyageurs ont enfin reçu l'autorisation de descendre du train. Mais cet espoir de secours a été de courte durée. Le train de remplacement s'est bien élancé, avant de s’arrêter net à son tour quelques instants plus tard. Un coup de massue et un stress immense pour les passagers, déjà éprouvés par la chaleur étouffante.

Face à la situation, les forces de l'ordre ont dû intervenir. Une témoin a ainsi expliqué à 20 Minuten que des policiers ont été dépêchés sur place pour transférer les bagages d'un train à l'autre. Pendant ce temps, des secouristes prenaient en charge les personnes les plus fragiles, particulièrement touchées par la canicule.

«Il y avait des femmes enceintes et des personnes âgées à bord», raconte cette même passagère. «Avec mon amie, nous avons dû nous occuper d’une jeune femme qui faisait une crise de panique.» Une fois sortis de ce four, le soulagement a laissé place à l'émotion: de nombreux voyageurs ont éclaté en sanglots sur le ballast.