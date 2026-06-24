Mercredi, une canicule frappera l’Europe avec 94 millions de personnes exposées à plus de 35°C, notamment en France et en Espagne. Plus de 350 millions subiront des températures dépassant 30°C selon les prévisions.

AFP Agence France-Presse

Au moins 94 millions d'habitants en Europe devraient connaître des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée mercredi, selon les calculs de l'AFP, dont la majorité en France et en Espagne. Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 350 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers. Cette analyse à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center, rejoint les chiffres de l'ONG autrichienne Klimadashboard.

Dans l'UE, plus de 90 millions de personnes seraient concernées par des températures supérieures à 35°C, en majorité en France (50 millions dans l'hexagone) et en Espagne (plus de 20 millions). Presque tous les habitants de France métropolitaine devraient par ailleurs atteindre des températures de plus de 30°C mercredi. En Espagne, 38 millions d'habitants sont touchés. La Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie devraient aussi être largement affectés.

Sous-estimation probable dans les zones urbaines

Pour établir ces chiffres, l'AFP a utilisé une méthode proche de celle de Klimadashboard en croisant le modèle de prévisions météorologiques du Deutscher Wetterdienst (DWD), le service météorologique allemand, calculé à 00H00 GMT avec la densité de population. Les habitants d'une zone sont comptabilisés si le modèle prévoit, à un moment de la journée mercredi, des températures supérieures à 30 ou 35°C à cet endroit.

Le modèle ayant une précision d'environ 6,5 km, il ne peut complètement refléter les îlots de chaleur urbains, a indiqué David Jablonski de l'ONG Klimadashboard à l'AFP. Ainsi, l'analyse «sous-estime probablement le nombre de personnes touchées dans les zones urbaines denses», précise-t-elle sur son site «European Heat Tracker«.