DE
FR

La canicule fait des ravages
Un feu de forêt a brûlé près de 100 hectares en France

Dans le Maine-et-Loire, en France, 97 hectares de forêt ont brûlé dans une zone placée en alerte canicule. Quarante-sept pompiers luttaient encore contre les flammes mercredi. Aucune habitation n'était menacée et les causes de l'incendie restent indéterminées.
Publié: il y a 3 minutes
Dans le Maine-et-Loire, en France, 97 hectares de forêt ont brûlé dans une zone placée en alerte canicule. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Environ 97 hectares de forêt ont brûlé mardi dans le Maine-et-Loire, un département en vigilance rouge «canicule», et les pompiers luttaient encore contre l'incendie dans la nuit de mercredi, a-t-on appris auprès de la préfecture.

A lire aussi
La Suisse, et surtout le Valais, en alerte face au risque d'incendie de forêt
Fort risque d'incendie
Entre Sion et Sierre, barbecue interdit en dehors d'un foyer fixe
Alerte maximale au feu de forêt! Voici les mesures à respecter
Danger extrême en Valais
Alerte maximale au feu de forêt! Voici les mesures à respecter

L'alerte a été donnée dans l'après-midi sur la commune de Saint-Macaire-du-Bois, à une cinquantaine de km à l'est de Cholet. Quelque 45 engins et 147 sapeur-pompiers restaient mobilisés dans la nuit.

Mais un des flancs de l'incendie a pu être fixé, a indiqué à l'AFP Cyrille Lefeuvre, directeur de cabinet de la préfecture, joint peu avant minuit. «Sur la dernière heure, l'incendie a parcouru un seul hectare», a-t-il précisé.

«Vigilance élevée»

Aucune habitation n'a été menacée et il n'y a pas eu d'évacuations, a-t-il ajouté. L'origine du sinistre n'est pas connue dans l'immédiat. Le Maine-et-Loire est placé en vigilance rouge «canicule» depuis dimanche midi. Le département est également placé en «vigilance élevée» pour le risque de feux de forêt.



Articles les plus lus
    Articles les plus lus