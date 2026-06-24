Dans le Maine-et-Loire, en France, 97 hectares de forêt ont brûlé dans une zone placée en alerte canicule. Quarante-sept pompiers luttaient encore contre les flammes mercredi. Aucune habitation n'était menacée et les causes de l'incendie restent indéterminées.

Un feu de forêt a brûlé près de 100 hectares en France

Un feu de forêt a brûlé près de 100 hectares en France

AFP Agence France-Presse

Environ 97 hectares de forêt ont brûlé mardi dans le Maine-et-Loire, un département en vigilance rouge «canicule», et les pompiers luttaient encore contre l'incendie dans la nuit de mercredi, a-t-on appris auprès de la préfecture.

L'alerte a été donnée dans l'après-midi sur la commune de Saint-Macaire-du-Bois, à une cinquantaine de km à l'est de Cholet. Quelque 45 engins et 147 sapeur-pompiers restaient mobilisés dans la nuit.

Mais un des flancs de l'incendie a pu être fixé, a indiqué à l'AFP Cyrille Lefeuvre, directeur de cabinet de la préfecture, joint peu avant minuit. «Sur la dernière heure, l'incendie a parcouru un seul hectare», a-t-il précisé.

«Vigilance élevée»

Aucune habitation n'a été menacée et il n'y a pas eu d'évacuations, a-t-il ajouté. L'origine du sinistre n'est pas connue dans l'immédiat. Le Maine-et-Loire est placé en vigilance rouge «canicule» depuis dimanche midi. Le département est également placé en «vigilance élevée» pour le risque de feux de forêt.







