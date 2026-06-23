La canicule persiste et assèche les forêts suisses. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) tire la sonnette d'alarme et met en garde contre les risques d'incendie dans plusieurs cantons. Voici les zones les plus menacées et les bons réflexes à adopter en forêt.

Alerte maximale au feu de forêt! Voici les mesures à respecter

Alerte maximale au feu de forêt! Voici les mesures à respecter

Wiebke Köhne

La Suisse s'assèche à vue d'œil! En raison de la canicule actuelle, le risque de feu de forêt s'est massivement accru dans tout le pays. Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la négligence humaine est la cause première de ces indendies.

Preuve de ce danger extrême: un feu de forêt s'est formé, mardi après-midi, à Unterseen (BE), a indiqué la police cantonale bernoise. Les pompiers sont actuellement déployés sur place, épaulés par un hélicoptère bombardier d'eau. Les causes du sinistre restent pour l'heure inconnues.

Alerte maximale en Valais

C'est le Valais qui est actuellement le plus durement touché par cette vague de sécheresse. De Riddes jusqu'à la vallée de Viège (Vispertal), le niveau de danger maximal – le degré 5 – a été décrété. Dans ces régions, une simple étincelle suffit à déclencher un brasier. Le sud du canton (de Saint-Maurice à Saas-Fee) ainsi que la région d'Aletsch sont quant à eux placés en degré de danger 4 (danger fort).

Comme l'indique le canton du Valais dans un communiqué publié ce mardi, tout feu est strictement interdit en forêt et alentours, dans toutes zones concernées. Même en zones habitées, il est interdit d'allumer du feu en dehors des foyers fixes.

Situation contrastée selon les cantons

Dans les Alpes vaudoises, le danger reste pour l'instant modéré (degré 2). C'est également le cas dans les cantons de Suisse centrale, comme Schwytz et Zoug, ainsi que dans le canton de Schaffhouse. L'OFEV rappelle cependant que même en cas de danger modéré, la plus grande prudence reste de mise.

Dans les Grisons, le plus grand canton de Suisse par sa superficie, la situation varie fortement d'une région à l'autre: les régions du nord du canton ont été placées en alerte de degré 4. Dans la partie sud du canton, en revanche, la Haute-Engadine reste soumise à une alerte de degré 2.

Dans tous les autres cantons, l'OFEV a activé une alarme de degré 3 (danger marqué). Autrement dit, le risque de feux de forêt concerne désormais l'ensemble du territoire suisse.

Les bons réflexes à adopter en forêt

Peu importe la région dans laquelle vous vous trouvez, voici les comportements à adopter immédiatement et impérativement:

1. Renseignez-vous

Informez-vous toujours sur la situation locale avant d'allumer un feu en plein air. Les interdictions édictées par les Cantons ou les communes doivent être scrupuleusement respectées. Même si le niveau de danger global est bas, des restrictions locales peuvent être en vigueur.

2. Mégots et allumettes

Ne jetez jamais vos mégots de cigarettes ou vos allumettes par terre.

3. Grillades sécurisées

Pour vos barbecues en forêt, s'ils sont autorisés, utilisez de préférence les foyers fixes déjà aménagés. Si vous utilisez une autre installation, gardez un œil strict sur la réglementation: en cas d'interdiction partielle, les feux au sol sont totalement proscrits.

4. Surveillance constante

Ne laissez jamais un feu sans surveillance. Si des étincelles s'envolent, vous devez pouvoir intervenir immédiatement. Ne quittez les lieux qu'une fois le feu complètement éteint (utilisez de l'eau pour figer les braises).

5. Feux d'artifice

Les feux d'artifice représentent un risque majeur d'incendie. Ils ne doivent être tirés que dans les zones bénéficiant d'une autorisation explicite de la commune.