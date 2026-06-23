Quelles solutions pour refroidir efficacement son logement?

Alors que la canicule s’intensifie, plusieurs solutions pour rafraîchir son logement émergent. De la climatisation classique aux astuces économiques comme le blanc de Meudon, chacun peut trouver une option adaptée à ses besoins. Tour d'horizon.

AFP Agence France-Presse

Face aux épisodes caniculaires comme celui que la France ou la Suisse traverse depuis plusieurs jours, plusieurs solutions existent pour rafraîchir son logement, des dispositifs lourds et coûteux au système D. La climatisation classique, qui repose sur un circuit frigorifique captant la chaleur présente dans le logement pour la rejeter à l'extérieur, est très efficace pour faire baisser la température d'une pièce. Mais son installation peut être coûteuse, nécessite des travaux parfois difficiles en copropriété, et plusieurs études montrent que dans des environnements urbains denses et mal ventilés, leurs rejets de chaleur à l'extérieur font augmenter localement les températures.

Les climatiseurs réversibles, aussi appelés pompes à chaleur air-air, ont l'avantage de pouvoir également être utilisés en hiver avec une forte efficience énergétique, ce qui peut permettre à des logements de réduire leur empreinte carbone. Les pompes à chaleur air-eau permettent également de refroidir l'intérieur, de façon plus modérée.

Solutions vertueuses

L'une des solutions les plus efficaces sur le plan énergétique est la géothermie, qui utilise la fraîcheur des sous-sols, dont la température reste quasi stable tout au long de l'année au-delà des cinq premiers mètres de profondeur. C'est par exemple le cas à Boulogne-Billancourt, près de Paris, où six kilomètres de canalisations refroidissent plus de 350'000 m2 de bureaux et d'équipements sur l'ancien site des usines historiques du constructeur automobile Renault.

Mais pour les particuliers, cette technique est particulièrement coûteuse: jusqu'à 25'000 euros, selon Engie. Autre solution vertueuse: les réseaux de froid urbains, comme celui de Paris, qui sont optimisés pour être plus économes en énergie et utilisent notamment les fleuves comme la Seine pour dissiper la chaleur. S'ils sont très utilisés par les très grands bâtiments de la capitale, comme le musée du Louvre, l'accès aux particuliers est marginal.

Système D

Plus répandus et accessibles notamment aux locataires sans travaux, les climatiseurs mobiles permettent également de refroidir de petites pièces lors de fortes chaleurs. Elles sont toutefois peu efficaces sur les plus grandes surfaces, et peuvent aboutir à une consommation électrique beaucoup plus importante que les climatisations fixes à surface équivalente.

Avant d'investir dans un équipement ou pour en réduire son usage, il est possible d'opter pour des solutions de «système D», qui ne refroidissent pas l'air mais peuvent ralentir la montée de la température. Appliquer du blanc de Meudon, poudre blanche de calcaire argileux, sur les vitres permet de réfléchir une partie du rayonnement vers l'extérieur. D'autres utilisent des couvertures de survie ou des films réfléchissants placés sur les fenêtres, afin là-aussi de renvoyer la chaleur vers l'extérieur.

Les spécialistes louent également les brasseurs d'air (ventilateurs de plafond), très répandus notamment en Amérique du Nord, qui donnent une sensation de frais bien plus importante que les ventilateurs classiques, avec une consommation électrique très faible.