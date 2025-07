Gare à vos cigarettes et vos barbecues! La canicule en cours a fait grimper le risque de déclenchement de feux dans toute la Suisse. Les autorités appellent particulièrement à la prudence, car le danger d'incendie atteint le niveau 4 (fort) dans certaines régions.

La Suisse, et surtout le Valais, en alerte face au risque d'incendie de forêt

La Suisse, et surtout le Valais, en alerte face au risque d'incendie de forêt

MétéoSuisse indique que le danger 4 (fort) d'incendie de forêt est atteint dans quatre régions du Valais. Photo: Capture d'écran/MétéoSuisse

Léo Michoud Journaliste Blick

En nature, faites gaffe à vos clopes, vos allumettes et vos barbecues. Les températures caniculaires et la faible quantité de précipitation ont fait grimper le risque d'incendie de forêt dans toute la Suisse ces derniers jours. En particulier en Valais, où le risque d'incendie est «en rapide augmentation», alertent les autorités ce jeudi 3 juillet.

Il atteint actuellement le niveau 3 à 4, soit marqué à fort, dans une majorité des régions valaisannes. «Les orages qui ont atteint le canton ces derniers jours n’ont donné que de faibles quantités de précipitations, lesquelles n’ont pas eu d’effet important sur le danger d’incendie», déplore l'Etat du Valais dans son communiqué.

Barbecue sous conditions... à Sion

L'Etat du Valais «appelle à la prudence et au respect des mesures de prévention». Il rappelle qu'il est interdit de jeter des mégots de cigarettes et autres allumettes en pleine nature. Et que si vous vous trouvez dans une région de niveau 4, il est «strictement interdit d’allumer un feu de barbecue hors d’un foyer fixe ou dans un brasero, que ce soit en zone urbaine ou en forêt».

A l'heure actuelle, selon MétéoSuisse, le niveau 4 est en vigueur dans les régions Sion-Sierre, Simplon Nord, Südrampe et Vispertal. Le danger est à 3 (marqué) sur tout le Plateau suisse et le Jura – excepté dans les montagnes neuchâteloises, qui en restent à 2 (danger limité). Seul le Haut-Tessin reste à un risque faible.

La population est appelée à se conformer aux interdictions des autorités locales et à signaler au 118 tout dégagement de fumée important et suspect. Le Valais indique suivre l'évolution de la situation de près et envisage de «nouvelles dispositions» si le risque d'incendie augmente encore.