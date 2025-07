Les lacs suisses connaissent une hausse record de température, avec une augmentation moyenne de 5 degrés en deux semaines. Meteonews attribue ce phénomène à la canicule qui touche le pays, impactant la faune et la flore aquatiques.

A cause des fortes chaleurs, la température du Lac Léman est de 26 degrés – soit 4 de plus que par rapport à la mi-juin. Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

Les eaux suisses se sont grandement réchauffées à cause des fortes chaleurs. Depuis deux semaines, la température des lacs a gagné cinq degrés en moyenne. De quoi constituer un record absolu selon le service météorologique Meteonews.

Si l'on se réfère à la norme établie grâce à la moyenne obtenue des années 1983 à 2024, la hausse représente entre 4 et 7 degrés. Une augmentation que Meteonews explique presque uniquement par l'épisode caniculaire qui touche le pays depuis près de deux semaines.

En Suisse romande, le Léman voit la température de son eau grimper à 26 degrés, soit 4 de plus par rapport à la mi-juin et cinq supplémentaires par rapport à la moyenne des 41 dernières années. Le lac de Neuchâtel suit la même tendance avec une eau un peu plus fraîche (25), mais aussi une hausse de cinq degrés tant par rapport à la deuxième partie de juin que sur l'ensemble des 41 années précédentes.

La palme revient au lac de Bienne avec une température de 26 degrés qui correspond à une hausse de 6 degrés par rapport au mois passé et à sa moyenne des 41 dernières années.

Lugano emporte la palme

La température la plus élevée relevée par Meteonews est celle du lac de Lugano avec 28 degrés, ce qui correspond à une hausse de 5 degrés sur la moyenne des 41 dernières années. Le lac de Walen, situé dans les cantons de Saint-Gall et Glaris, voit sa température grimper à 25 degrés, soit 7 de plus que sa moyenne allant de 1983 à 2024.

Meteonews prévient toutefois que la situation est extrêmement variable et que la météo perturbée annoncée ce week-end et pour le début de la semaine prochaine pourrait faire chuter ces valeurs.

Les rivières concernées

Les rivières ont aussi présenté des écarts de température importants par rapport à la norme. L'Aar près de Berne, la Reuss près de Lucerne ou le Rhin près de Laufenburg n'ont jamais été aussi chauds. Outre les fortes chaleurs, il y a d'autres raisons qui expliquent les températures élevées selon Meteonews. Le service météorologique cite la faible couverture neigeuse dans les montagnes au début de la saison chaude.

L'impact de ce réchauffement rapide des eaux du pays est visible à plusieurs niveaux, indiquent les météorologues. Outre le niveau assez bas des eaux, certaines espèces de poissons éprouvent des difficultés dans une eau trop chaude.

La croissance des algues est aussi favorisée dans ce contexte, ce qui entraîne une réduction de la teneur en oxygène de l'eau. Conséquences, un blocage des processus photosynthétiques des plantes aquatiques, ainsi que la formation de substances toxiques comme les algues bleues.