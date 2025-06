1/5 Les prochains jours seront encore très chauds. Photo: Météo Suisse

Janine Enderli et Keystone-SDA

Il fait chaud en Suisse. Ces derniers jours, le thermomètre a dépassé à plusieurs reprises les 30 degrés. Samedi, on a même mesuré 36 degrés à Biasca, au Tessin – la valeur la plus élevée de cette année jusqu'à présent. Ceux qui espèrent un rafraîchissement devront s'armer de patience. Dans un premier temps, il devrait faire encore plus chaud. Blick tente de répondre aux principales questions sur la canicule.

1 Comment va évoluer la température?

La journée de dimanche a débuté sous le soleil et la chaleur. En plaine, les températures oscillent entre 31 et 35 degrés. Il ne fait guère plus frais que 30 degrés, et même cette nuit, le thermomètre ne descendra pas sous la barre des 20 degrés. Cette situation devrait perdurer dans les jours à venir. «La vague de chaleur a commencé samedi et devrait durer jusqu'à jeudi inclus», explique Michael Eichmann de Meteo News à Blick. L'air chaud est transporté d'Espagne vers la Suisse. Dans les Alpes, le temps sera toutefois plus humide.

2 Quand le pic de chaleur aura-t-il lieu?

«Comparé à samedi, il fera encore un peu plus chaud à partir de dimanche, les températures se situant entre 32 et 35 degrés par jour d'aujourd'hui à jeudi», explique Michael Eichmann. «Il est difficile de choisir un seul jour comme étant le plus chaud, ils seront tous à peu près aussi chauds.» Au niveau régional, c'est définitivement dans la région du Léman, dans le Valais central (Sion, Viège) et dans le nord-ouest de la Suisse (Bâle) qu'il fait le plus chaud.

A cela s'ajoute le fait que, comme le risque d'orages et d'averses augmente en montagne à partir de lundi, l'air devient nettement plus humide. Cela signifiera la présence d'une moiteur désagréable. Selon Michael Eichmann, c'est jeudi qu'il devrait faire «le plus chaud».

3 Quelles sont les alertes en vigueur?

En raison de la canicule, la Confédération a décrété le niveau de danger 3 sur 5 pour une grande partie de la Suisse à partir de samedi.

La chaleur représente un risque considérable de troubles circulatoires et de malaise, peut-on lire sur le site Internet de la Confédération. C'est pourquoi la population doit veiller à s'hydrater suffisamment et à se protéger du rayonnement direct du soleil en se couvrant la tête ou en se mettant à l'ombre. Les bâtiments doivent être bien aérés tôt le matin.

4 Quand le temps se rafraîchira-t-il?

«D'une manière générale, il fera peut-être un peu plus frais vendredi, mais le temps restera estival (25 degrés et plus)», déclare Michael Eichmann, modérant ainsi les espoirs d'une véritable accalmie. En outre, des orages de chaleur se produiront régulièrement à partir de lundi. Il est encore difficile d'estimer exactement où ils se déclencheront et quelles régions seront les plus touchées. «En de nombreux endroits du Plateau, on ne peut pas compter sur un refroidissement orageux de lundi à mercredi.»

5 Quelle est la situation en Europe?

«Il fait déjà exceptionnellement chaud dans de nombreuses régions d'Europe», souligne Michael Eichmann. En Espagne, par exemple, il faisait hier 45,8 degrés à El Granado, ce qui constitue un nouveau record national pour le mois de juin. En France, il a fait 41,3 degrés, au Portugal 43 degrés. Mais dans le sud-est de l'Europe également, les températures maximales sont actuellement jusqu'à dix degrés au-dessus de la norme. Chez nous, l'isotherme zéro degré n'a jamais été aussi haut au mois de juin (5124 mètres).