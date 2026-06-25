Avec le retour du beau temps en Suisse, les hôpitaux signalent une hausse des accidents sportifs, notamment à Zurich et Coire. La Rega intervient jusqu'à 55 fois par jour lors des week-ends ensoleillés.

La Rega en alerte face aux accidents sportifs

La Rega en alerte face aux accidents sportifs

ATS Agence télégraphique suisse

Si la canicule n'a pour l'heure pas trop impacté les urgences des hôpitaux, ces derniers ont constaté une augmentation des admissions pour des accidents de sports plutôt liés au beau temps. La Rega intervient elle aussi davantage durant les week-ends ensoleillés.

L'Hôpital de la ville de Zurich a constaté une légère augmentation des accidents liés au sport, «comme c'est souvent le cas lors des périodes de beau temps», a indiqué une porte-parole. Le constat est similaire à l'Hôpital cantonal des Grisons à Coire. «Nous observons davantage d'accidents sportifs, ce qui est dû à l'augmentation des activités de loisirs et sportives dans notre canton touristique», note l'institution.

La Rega intervient davantage en été

A l'hôpital cantonal de Lucerne, on constate que les troubles circulatoires ou la déshydratation font partie des «événements saisonniers habituels» liés à la chaleur. Les admissions aux urgences n'y ont pas augmenté ces derniers jours. Les établissements hospitaliers sont préparés à la situation. Ils veillent à aérer les locaux tôt le matin, à fermer les stores et à rafraîchir les patients avec des sprays, des compresses froides ou des ventilateurs.

De son côté, au cours des cinq derniers jours, la Rega a effectué entre 40 et 55 interventions environ par jour. L'organisation de sauvetage aérien précise qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité direct entre une mission et la vague de chaleur, mais qu'elle se prépare à une augmentation des interventions durant les week-ends ensoleillés et pendant les vacances d'été.