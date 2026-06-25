DE
FR

Danger des week-ends ensoleillés
La Rega en alerte face aux accidents sportifs

Avec le retour du beau temps en Suisse, les hôpitaux signalent une hausse des accidents sportifs, notamment à Zurich et Coire. La Rega intervient jusqu'à 55 fois par jour lors des week-ends ensoleillés.
Publié: 07:37 heures
La Rega intervient davantage durant les week-ends ensoleillés.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Si la canicule n'a pour l'heure pas trop impacté les urgences des hôpitaux, ces derniers ont constaté une augmentation des admissions pour des accidents de sports plutôt liés au beau temps. La Rega intervient elle aussi davantage durant les week-ends ensoleillés.

L'Hôpital de la ville de Zurich a constaté une légère augmentation des accidents liés au sport, «comme c'est souvent le cas lors des périodes de beau temps», a indiqué une porte-parole. Le constat est similaire à l'Hôpital cantonal des Grisons à Coire. «Nous observons davantage d'accidents sportifs, ce qui est dû à l'augmentation des activités de loisirs et sportives dans notre canton touristique», note l'institution.

La Rega intervient davantage en été

A l'hôpital cantonal de Lucerne, on constate que les troubles circulatoires ou la déshydratation font partie des «événements saisonniers habituels» liés à la chaleur. Les admissions aux urgences n'y ont pas augmenté ces derniers jours. Les établissements hospitaliers sont préparés à la situation. Ils veillent à aérer les locaux tôt le matin, à fermer les stores et à rafraîchir les patients avec des sprays, des compresses froides ou des ventilateurs.

A lire aussi
«Notre hélicoptère aurait pu atteindre la patiente en cinq minutes de vol»
La Rega allume l'OCVS
La Genevoise abandonnée sur les pistes relance la querelle dans les airs
La Rega est intervenue une centaine de fois durant le week-end
Un printemps à risque
La Rega est intervenue une centaine de fois durant le week-end

De son côté, au cours des cinq derniers jours, la Rega a effectué entre 40 et 55 interventions environ par jour. L'organisation de sauvetage aérien précise qu'il n'est pas possible d'établir un lien de causalité direct entre une mission et la vague de chaleur, mais qu'elle se prépare à une augmentation des interventions durant les week-ends ensoleillés et pendant les vacances d'été.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus