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Les postulants frustrés
Les entreprises suisses ignorent une majorité de leurs candidats

Le «ghosting» ne touche pas que les rencontres amoureuses. Selon Indeed, 79% des demandeurs d’emploi constatent une hausse des candidatures laissées sans réponse.
Publié: 28.05.2026 à 21:40 heures
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Dernière mise à jour: 28.05.2026 à 23:06 heures
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En Suisse, trois postulants sur quatre ne reçoivent jamais de réponse de la part des entreprises pour la recherche d'un emploi.
Photo: Shutterstock
Nathalie Benn

Les personnes à la recherche d’un emploi doivent s’armer de patience. En février, 235’556 personnes cherchaient un poste en Suisse, soit une hausse de 10,7% par rapport au même mois de l’année 2025. Dans le secteur privé, plusieurs entreprises suppriment des emplois et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée se fait désormais beaucoup moins sentir.

Pour de nombreux candidats, la frustration commence surtout après l’envoi du dossier. Le CV a été téléchargé, la lettre de motivation soigneusement rédigée, l’accusé de réception arrive dans la boîte mail. Puis les jours passent, parfois les semaines, sans aucune nouvelle. Selon une nouvelle enquête de la plateforme d’emploi Indeed, les candidats sont de plus en plus souvent ignorés par les employeurs potentiels.

Le «ghosting» progresse

D’après cette étude, la grande majorité des 537 personnes interrogées affirment ne pas avoir reçu de réponse après l’envoi d’une candidature. Pour plus d’un quart d’entre elles, cette situation se répète régulièrement. Le phénomène du «ghosting», autrement dit le fait d’ignorer volontairement un candidat, semble aussi s’être renforcé au cours de l’année écoulée. Au total, 78,6% des personnes interrogées le constatent. Pour 30,7% d’entre elles, cette hausse est même très nette.

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Cette absence de réponse pèse lourd sur les candidats. Près d’une personne sur trois cite la peur d’être tout simplement ignorée après avoir postulé comme étant le principal frein dans une recherche d’emploi. Mais un autre élément agace encore davantage les sondés: la procédure de candidature elle-même. 

Télécharger son CV pendant des heures, saisir encore et encore les mêmes informations, naviguer sur des portails d’entreprises peu pratiques. Pour 38,9% des personnes interrogées, c’est le plus grand facteur de stress. Résultat, 43,8% déclarent préférer rester dans leur emploi actuel, même s’ils n’en sont pas satisfaits.

Les pratiques ont évolué

Indeed estime que les pratiques de candidature ont nettement changé ces dernières années. Selon la plateforme, «les entreprises agissent aujourd’hui en partie à nouveau depuis une position plus forte». Le nombre de candidatures par poste a en effet fortement augmenté, comme le montre un rapport consacré à l’évolution du marché du travail suisse.

Les outils d'intelligence artificielle générative jouent aussi un rôle. Ils permettent aux candidats de préparer plus rapidement leurs dossiers, ce qui augmente le volume de candidatures reçues par les entreprises, indique Indeed. En retour, les services des ressources humaines trient davantage et de manière plus stricte. Pour beaucoup de candidats, il ne reste alors qu’une seule réponse dans leur boîte mail: le silence.

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