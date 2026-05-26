DE
FR

L'IA affecte les jeunes diplomés
Le chômage grimpe en Suisse romande, Genève et Vaud sous pression

La Suisse romande fait face à une crise de l’emploi. Genève (5,1%) et Vaud (4,8%) affichent les taux de chômage les plus élevés, selon les données du SECO.
Publié: il y a 21 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Le chômage grimpe et inquiète dans les cantons de Vaud et de Genève.
Photo: KEYSTONE
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

Le marché de l’emploi continue de se tendre en Suisse romande. Selon les chiffres du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) relayés par la «Tribune de Genève», ce mardi 26 mai, Genève affiche désormais le taux de chômage le plus élevé du pays avec 5,1%, devant le canton de Vaud (4,8%), le Jura (4,7%) et Neuchâtel (4,5%). Dans le canton de Vaud, 20’529 personnes étaient inscrites au chômage le mois dernier, soit une hausse de 11% sur un an.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Mais cette progression ne date pas d’hier. Depuis juin 2023, la tendance à la hausse s’est installée dans un contexte économique jugé incertain, où les entreprises freinent leurs recrutements et où les offres d’emploi se raréfient. Et le phénomène ne touche plus uniquement certains profils ou branches spécifiques: il concerne désormais l’ensemble du marché du travail.

Dans le canton de Vaud, le nombre réel de personnes en recherche d’emploi dépasse même les statistiques du chômage, précise «24 heures». Au total, 31’115 demandeurs d’emploi sont inscrits auprès des Offices régionaux de placement (ORP).

L'impact de l'intelligence artificielle

Certaines régions vaudoises sont particulièrement fragilisées. Parmi les communes de plus de 1000 habitants, Vallorbe, Aigle et Moudon affichent les taux les plus élevés du canton. 

A lire aussi
La Suisse croule sous la bureaucratie et les jobs «inutiles»
On croule sous la bureaucratie
L'explosion des «bullshit jobs» coûte des milliards à la Suisse
«Le Conseil fédéral n'est pas un laboratoire d'expérimentation politique»
Interview
Baume-Schneider se défend
«Le Conseil fédéral n'est pas un laboratoire d'expérimentation politique»

Pour expliquer cet écart avec la moyenne suisse, établie à 3% en avril, l’économiste Rafael Lalive, de l’Université de Lausanne, souligne le poids du secteur des services dans l’économie vaudoise, des emplois jugés plus instables que ceux de l’industrie. Contacté par nos confrères et consoeurs, il rappelle que Vaud comptabilise les chômeurs en fin de droits, ce qui ajoute environ 0,4 point au taux cantonal.

Le contraste reste toutefois marqué selon les secteurs. Les branches scientifiques, informatiques et le commerce enregistrent une hausse du chômage, tandis que le bâtiment et l’hôtellerie-restauration continuent de recruter fortement avec la reprise des chantiers et l’approche de la saison estivale. Les experts observent aussi une dégradation chez les jeunes diplômés déjà exposés aux effets de l’intelligence artificielle.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus