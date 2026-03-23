Au menu de ce lundi 23 mars: l'afflux d'étrangers pour le suicide assisté, Thomas Süssli se lance en politique, la marque On remporte son litige, l'épidémie de cancers chez les jeunes démentie, et enfin, un peu de hockey.

Accusations, guerre des prix: la pression du boom étranger pour le suicide assisté

Accusations, guerre des prix: la pression du boom étranger pour le suicide assisté

Pour bien démarrer la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 23 mars:

1 L’aide au suicide attire de plus en plus d’étrangers en Suisse

La demande d'aide au suicide émanant de l'étranger a fortement augmenté ces dernières années en Suisse, écrivent lundi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Plusieurs nouvelles organisations proposent des services, ce qui entraîne une guerre des prix et des accusations de motivations financières. Les organisations d'aide au suicide ne peuvent pas être à but lucratif en Suisse, mais il n'existe aucun organe de surveillance. Dans le canton de Bâle-Campagne, où de nombreuses organisations sont implantées, le ministère public a traité près de 330 cas de défunts étrangers en 2024. Chaque cas coûte environ 910 francs aux contribuables.

2 L’ancien chef de l’armée brigue un siège au Conseil national

L'ancien chef de l'armée suisse Thomas Süssli vise un siège au Conseil national, affirment lundi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Le commandant de corps de 59 ans a adhéré au PLR Lucerne au début de l'année. Selon les journaux, il a de réelles chances d'être élu, car le PLR dispose actuellement à Lucerne d'un siège au Conseil national, mais son représentant, Peter Schilliger, ne souhaite pas se représenter aux élections législatives fédérales de 2027. En raison de la forte croissance démographique, le canton de Lucerne se verra en outre attribuer un élu supplémentaire à la chambre basse. Le chirurgien Thierry Carrel, âgé de 65 ans, souhaite, lui aussi, se présenter à l'élection pour le PLR Lucerne.

3 La marque On fait plier les règles et décroche la croix suisse

Le fabricant de chaussures On a remporté son long litige avec les autorités helvétiques au sujet de la croix suisse, relate lundi la «Neue Zürcher Zeitung». L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) a assoupli sa pratique, permettant aux entreprises développant leurs produits en Suisse mais les fabriquant à l'étranger d'utiliser ce symbole sous certaines conditions. On salue dans le journal cette modification de la pratique, qui reflète, selon fabricant de chaussures, une conception moderne du Made in Switzerland et tient compte de la réalité de la création de valeur suisse moderne.

4 Pas de vague cachée de cancers chez les jeunes

Il n'y a pas d'épidémie de cancers chez les moins de 50 ans en Suisse, assurent lundi «La Liberté» et «Le Courrier», citant une étude de l'université de Fribourg publiée en mars dans la revue internationale Cancer Epidemiology. La hausse du nombre de cas de cancers dits «à début précoce», c'est-à-dire ceux diagnostiqués entre 20 et 49 ans, s'explique aux trois quarts par la croissance et le vieillissement de la population et dans une moindre mesure par une augmentation du risque individuel. L'impression d'une «explosion du risque de cancer chez les jeunes» s'explique en partie par un biais émotionnel, indique dans les journaux Axelle Braggion, première auteure de l'étude. L'annonce d'un cancer chez un patient de moins de 50 ans marque davantage les esprits, ajoute-t-elle.

5 Dos au mur Lausanne doit réagir contre Genève-Servette

Lausanne accueille Genève-Servette lundi soir à Malley pour l'acte II du quart de finale des play-off de la National League de hockey sur glace. Les Lions vont chercher à égaliser dans cette série au meilleur des sept matchs après avoir perdu le premier duel à Genève samedi soir sur le score de 1-0. Dans l'autre partie de la soirée, Lugano, battu 3-0 samedi, reçoit Zurich.