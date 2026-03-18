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Dont le fondateur
Au total, 263 personnes ont recouru au suicide assisté via Dignitas en 2025

Dignitas a permis à 263 personnes d'accéder au suicide assisté en 2025, dont son fondateur Ludwig A. Minelli. L'organisation souhaite élargir cette possibilité aux institutions publiques.
Publié: 15:54 heures
Le suicide assisté est interdit dans plusieurs pays. Raison pour laquelle plusieurs étrangers viennent en Suisse pour pouvoir mourir comme ils l'entendent.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

L'association d'aide au suicide Dignitas a accompagné 263 personnes vers la mort volontaire l'année dernière. Parmi elles figurait notamment le fondateur de l'association, Ludwig A. Minelli.

L'organisation s'est également engagée en faveur de la possibilité d'une assistance au suicide dans les établissements publics, a-t-elle indiqué mercredi dans son bilan annuel.

Les Français y recourent le plus

Parmi les 263 personnes accompagnées vers le suicide (17 de moins que l'année précédente), 48 personnes étaient d'origine française, 43 de Grande-Bretagne et 29 d'Israël, précise l'organisation. Vingt-huit personnes étaient originaires de Suisse.

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Fondée en 1998, l'association compte, avec Dignitas Allemagne, près de 16'000 membres. L'organisation Exit Suisse alémanique, qui compte environ 196'000 membres et qui est indépendante de la branche romande, a quant à elle accompagné 1421 personnes souhaitant mettre fin à leurs jours l'année dernière.

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